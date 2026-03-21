डॉक्टर के सामने बैठाकर पूछताछ से भड़के नीट छात्रा के मामा, बोले- सीबीआई पर भी भरोसा नहीं

नीट छात्रा के मामा ने कहा कि जो डॉक्टर शुरू से परिवार वालों पर ही मारने का आरोप लगाता है, उसके सामने हम कैसे रह पाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना पुलिस की तरह सीबीआई भी इस केस में कुछ नहीं कर रही है। उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है।

बिहार के जहानाबाद की नीट छात्रा से दरिंदगी और मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने शनिवार को पीड़िता के मामा एवं पटना के निजी अस्पताल के डॉक्टर सतीश को बुला कर उनसे पूछताछ की। पटना स्थित सीबीआई कार्यालय में दोनों को आमने-सामने बैठाकर विवादित बिंदुओं पर उनका पक्ष जाना गया। सीबीआई ने इस पूछताछ का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, कांड की नई जांच पदाधिकारी डीएसपी विभा कुमारी ने पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिहाज से दोनों से लंबी पूछताछ की।

पूछताछ के बाद सीबीआई कार्यालय से बाहर निकले छात्रा के मामा सीबीआई जांच के तरीके से काफी नाराज दिखे और उसके रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस या सीबीआई की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं रह गया है। जो डॉक्टर शुरू से ही पुलिस के सामने परिवार वालों पर ही मारने का आरोप लगाता रहा है, उसके सामने हम किस तरह रह पाएंगे।