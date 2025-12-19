Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNo exams jobs or voting allowed without seeing the face BJP leader demand amidst the hijab controversy
बिना चेहरा देखे परीक्षा, नौकरी और वोट की इजाजत नहीं; हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच BJP नेता की मांग

बिना चेहरा देखे परीक्षा, नौकरी और वोट की इजाजत नहीं; हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच BJP नेता की मांग

संक्षेप:

हिजाब विवाद के बीच बीजेपी नेता निखिल आनंद ने मांग की है कि बिना चेहरा देखे परीक्षा, नौकरी और वोट देने की इजाजत न दी जाए। नियुक्ति पत्र देते समय अभ्यर्थी का चेहरा समेत वीडियोग्राफी कराई गई। उन्होने कहा कि नीतीश कुमार जन-जन के नेता हैं।

Dec 19, 2025 06:32 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में हिजाब विवाद के बीच सियासत भी चरम है। एक तरफ विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं एनडीए के नेता बचाव में उतरे हैं। इस मामले पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होने एक्स पर अपनी बात रखी, साथ ही भारत सरकार और बिहार सरकार से मांग भी कर दी। उन्होने कहा कि चेहरा देखे बिना नौकरी, परीक्षा और वोट की अनुमति न दी जाए।

एक्स पर निखिल आनंद ने लिखा कि मेरी केंद्र और बिहार सरकार से अपील है कि बिना चेहरा देखे किसी भी स्त्री, पुरुष को परीक्षा देने, नियुक्ति पत्र लेने और किसी भी संस्थान में पढ़ाई करने या नौकरी करने की अनुमति न दी जाए। परीक्षा केंद्र पर चेहरे की वीडियोग्राफी कराकर ही एंट्री मिले और नियुक्ति पत्र वितरण की अभ्यर्थी का चेहरा समेत वीडियोग्राफी कराई जाए। चेहरा देखे बिना किसी को भी वोट देने की भी अनुमति न दी जाए।

वहीं हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी। जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जिस पर निखिल आनंद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने वाले पाकिस्तानपरस्त, छद्म धर्मनिरपेक्ष और भारत में शरिया कानून लागू करने के समर्थक लोग यह जान लें कि ओबीसी-ईबीसी पिछड़े समाज के लोग चुप्पी साधकर नहीं बैठेंगे। नीतीश कुमार बिहार के जन- जन के नेता हैं।

आपको बता दें पटना के एक कार्यक्रम में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते समय सीएम नीतीश ने मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद घमासान मच गया। विपक्ष इस घटना को शर्मनाक बता रहा है। नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहा है। वहीं एनडीए के नेता इस घटना को बेमतलब का ज्यादा तूल देने की बात कर रही है।

