ना एस्कॉर्ट, ना कोई गनमैन; बिना किसी सुरक्षा के पटना की सड़कों पर निकले लालू यादव
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को पटना स्थित राबड़ी आवास से बिना किसी सुरक्षा घेरे के निकले। उनके साथ ना कोई एस्कॉर्ट वाहन और ना ही कोई कमांडो नजर आया। दरअसल, लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा को वापस कर दिया है।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को बिना किसी सुरक्षा घेरे के पटना की सड़कों पर नजर आए। उनके साथ ना कोई एस्कॉर्ट गाड़ी रही और ना ही कोई गनमैन साथ था। लालू अपनी कार में अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे नजर आए। उनके आगे-पीछे गाड़ियों का काफिला भी नहीं दिखाई दिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने सरकारी सुरक्षा को हटा दिया है। सम्राट सरकार द्वारा पिछले दिनों सुरक्षा घटाए जाने के बाद विरोध स्वरूप यह कदम उठाया गया।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जब लोगों ने बिना सुरक्षा घेरे के पटना की सड़कों पर गाड़ी में घूमते देखा, तो वे भी एकबारगी हैरान रह गए। जानकारों का कहना है कि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है।
आमतौर पर जब भी लालू अपने आवास से बाहर निकलते हैं, तो उनके आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा रहता है। उनके साथ कमांडो, पुलिसकर्मी तैनात रहा करते हैं। हालांकि, बुधवार को वह बिना सुरक्षाकर्मी के ही आवास से निकल गए।
जेड प्लस सुरक्षा खत्म
पूर्व में सरकार की ओर से लालू यादव को जेड प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया कराई हुई थी। बंदूकधारी कमांडो हरदम उनके साथ रहते थे। लालू जब भी सड़क पर निकलते तो उनके काफिले के साथ एस्कॉर्ट गाड़ी भी होती थी।
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने लालू परिवार के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव कर दिया था। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की जेड प्लस सिक्योरिटी खत्म कर दी गई। उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा दी गई। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जबकि राबड़ी अभी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं।
राबड़ी आवास से हटाए गए सुरक्षाकर्मी
लालू परिवार की सुरक्षा घटाए जाने के बाद सियासी भूचाल मच गया। आरजेडी के नेता सम्राट सरकार पर हमलावर हो गए। राबड़ी देवी के पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर तैनात सरकारी सुरक्षाकर्मियों को विरोध स्वरूप हटा दिया गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास की सुरक्षा की कमान संभाल ली।
लालू यादव मंगलवार को जब दिल्ली से पटना पहुंचे, तो एयरपोर्ट से राबड़ी आवास तक वह बिना सरकारी सुरक्षा के ही गए। हालांकि, उनके साथ आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लालू लोगों के दिलों में, सुरक्षा की जरूरत नहीं- बेटी
पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में आरजेडी सुप्रीमो की बेटी एवं सांसद मीसा भारती ने कहा था कि लालू यादव लोगों के दिलों में बसते हैं, उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आरजेडी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमें किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने सरकार पर लालू परिवार को तंग करने का आरोप भी लगाया।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।