पटना में करगिल चौक से दीदारगंज तक वाहन नहीं चलेंगे, अशोक राजपथ पर नो एंट्री; छठ पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली

कंगन घाट और चौक थाना मोड़ जाने वाले वाहन सिटी स्कूल और मंगल तालाब परिसर में पार्क होंगे। गायघाट जाने वाले श्रद्धालु पुरानी या न्यू बाईपास से धनकी मोड़, शीतला माता मंदिर और बिस्कोमान गोलंबर होते हुए पहुंचेंगे। जेपी गंगा पथ का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। छठ के लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने पटना में विशेष बदलाव किया है। 15 नवंबर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक तथा 16 नवंबर सुबह 2 बजे से 8 बजे तक (यातायात सामान्य होने तक) कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन बदला रहेगा। अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, मरीज और शव वाहन तथा निर्धारित व्यवस्था के तहत छठव्रतियों के वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। कारगिल चौक से पूरब दीदारगंज तक आम वाहन नहीं चलेंगे। अशोक राजपथ के सभी प्रवेश मार्ग बंद रहेंगे।

खजांची रोड से पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में पार्किंग के लिए छठव्रतियों के वाहनों को प्रवेश मिलेगा। कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक छठव्रतियों के वाहन चल सकेंगे। 15 नवंबर दोपहर 2 से शाम 6:30 बजे और 16 को सुबह 3 से 6 बजे तक दीघा मोड़ से आशियाना मोड़ की ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में परिचालन बंद रहेगा। वाहन रामजीचक मोड़ और नहर रोड से बेली रोड जा सकेंगे।

कंगन घाट और चौक थाना मोड़ जाने वाले वाहन सिटी स्कूल और मंगल तालाब परिसर में पार्क होंगे। गायघाट जाने वाले श्रद्धालु पुरानी या न्यू बाईपास से धनकी मोड़, शीतला माता मंदिर और बिस्कोमान गोलंबर होते हुए पहुंचेंगे। जेपी गंगा पथ का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। दीदारगंज से आने वाले व्रतियों के वाहनों को कटरा बाजार समिति में जगह मिलेगी। गायघाट पुल के नीचे टेंपो और व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। गांधी मैदान से गायघाट जाने वाले वाहनों को एग्जीबिशन रोड, राजेंद्रनगर पुल, बहादुरपुर गुमटी और बाईपास से जाना होगा। अटल पथ पर 15 की सुबह 11 से रात 8 बजे और 16 को सुबह 2 से 9 बजे तक जेपी सेतु और सोनपुर की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

पटना में प्रवेश नहीं कर सकेंगे मालवाहक वाहन पटना में निर्माण कार्य से जुड़े वाहनों का परिचालन 15 नवंबर सुबह 10 बजे से 16 नवंबर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। जिले में बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश 15 नवंबर सुबह 10 बजे से 16 नवंबर सुबह 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

परिचालन और पार्किंग की ये व्यवस्था रहेगी पाटलि पुल, दीघा, शिवा और मीनार घाट जाने वाले वाहन पाटलि पथ के दोनों फ्लैंक और रामजीचक आरओबी पर पार्क होंगे। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों फ्लैंक में वाहनों का परिचालन और पार्किंग पूरी तरह बंद रहेगी। कुर्जी घाट के वाहन कुर्जी मोड़ से अंडरपास होकर उत्तर दिशा में पार्क होंगे। कलेक्ट्रेट और महेंदू घाट के श्रद्धालु गांधी मैदान में वाहन पार्क करेंगे। भारी वाहनों के लिए भी रूट बदला गया है।