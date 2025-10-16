पटना में 2 दिनों के लिए बदली ट्रैफिक व्यवस्था, खेतान मार्केट, मछुआ टोली समेत इन रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन
धनतेरस और दीपावली पर पटना में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। 18 और 19 अक्तूबर को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक कई मार्गों पर माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस दौरान फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और शव वाहन को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। वहीं, छोटी चारपहिया गाड़ियों के लिए जेपी गंगा पथ पर अस्थायी पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, जो दीघा गोलम्बर से एलसीटी घाट तक एक लेन में उपलब्ध रहेगी। पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान बुधवार को जारी किया।
यातायात पुलिस के मुताबिक खेतान मार्केट और चूड़ी मार्केट क्षेत्र में भी सख्त यातायात नियंत्रण लागू रहेगा। मछुआ टोली और बारी पथ से बाकरगंज की ओर किसी भी मालवाहक वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। जिन्हें पश्चिम बारी पथ या बाकरगंज की ओर जाना होगा, वे दिनकर गोलंबर होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
इसी तरह दिनकर गोलंबर से साहित्य सम्मेलन और नाला रोड की दोनों दिशाओं में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बाकरगंज से मछुआ टोली की ओर तथा कदमकुआं मोड़ से चूड़ी मार्केट और ठाकुरबाड़ी मोड़ की ओर वाहनों का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। बुद्धमूर्ति गोलंबर से नाला रोड की ओर कोई भी मालवाहक वाहन नहीं आ सकेगा।