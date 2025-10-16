Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsno entry of vehicles in khetan market and kadamkuan area in patna during diwali and dhanteras

पटना में 2 दिनों के लिए बदली ट्रैफिक व्यवस्था, खेतान मार्केट, मछुआ टोली समेत इन रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन

संक्षेप: यातायात पुलिस के मुताबिक खेतान मार्केट और चूड़ी मार्केट क्षेत्र में भी सख्त यातायात नियंत्रण लागू रहेगा। मछुआ टोली और बारी पथ से बाकरगंज की ओर किसी भी मालवाहक वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

Thu, 16 Oct 2025 05:52 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on
पटना में 2 दिनों के लिए बदली ट्रैफिक व्यवस्था, खेतान मार्केट, मछुआ टोली समेत इन रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन

धनतेरस और दीपावली पर पटना में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। 18 और 19 अक्तूबर को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक कई मार्गों पर माल वाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस दौरान फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और शव वाहन को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। वहीं, छोटी चारपहिया गाड़ियों के लिए जेपी गंगा पथ पर अस्थायी पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, जो दीघा गोलम्बर से एलसीटी घाट तक एक लेन में उपलब्ध रहेगी। पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान बुधवार को जारी किया।

यातायात पुलिस के मुताबिक खेतान मार्केट और चूड़ी मार्केट क्षेत्र में भी सख्त यातायात नियंत्रण लागू रहेगा। मछुआ टोली और बारी पथ से बाकरगंज की ओर किसी भी मालवाहक वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। जिन्हें पश्चिम बारी पथ या बाकरगंज की ओर जाना होगा, वे दिनकर गोलंबर होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

इसी तरह दिनकर गोलंबर से साहित्य सम्मेलन और नाला रोड की दोनों दिशाओं में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बाकरगंज से मछुआ टोली की ओर तथा कदमकुआं मोड़ से चूड़ी मार्केट और ठाकुरबाड़ी मोड़ की ओर वाहनों का मार्ग अवरुद्ध रहेगा। बुद्धमूर्ति गोलंबर से नाला रोड की ओर कोई भी मालवाहक वाहन नहीं आ सकेगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।