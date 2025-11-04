Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsno entry of vehicles at kargil chowk Gaighat and jp setu traffic advisory on kartik purnima
कारगिल चौक से गायघाट और जेपी सेतु पर वाहनों की नो एंट्री, कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में ट्रैफिक एडवाइजरी

कारगिल चौक से गायघाट और जेपी सेतु पर वाहनों की नो एंट्री, कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप: पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को सीधे जेपी सेतु के अप्रोच पथ से अशोक राजपथ पर भेज दिया जाएगा। इस दौरान कारगिल चौक से शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा।

Tue, 4 Nov 2025 08:40 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
पटना यातायात पुलिस ने बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो इसके लिए कारगिल चौक से गायघाट तक बुधवार को गाड़ियां नहीं चलेंगी। जेपी सेतु पर छपरा से पटना की ओर आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।

पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को सीधे जेपी सेतु के अप्रोच पथ से अशोक राजपथ पर भेज दिया जाएगा। इस दौरान कारगिल चौक से शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। यातायात पुलिस ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है।

बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा है। यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि पांच नवंबर को कारगिल चौक से पूरब गायघाट तक किसी भी तरह के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। वहीं, अशोक राजपथ में कारगिल चौक से गायघाट पुल के नीचे तक के सभी इंट्री प्वाइंट बन्द रहेंगे। सिर्फ खजांची रोड से पटना कॉलेज/सायंस कॉलेज परिसर में श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्किंग के लिए भेजा जाएगा। नगर बस सेवा पटना जंक्शन, जीपीओ होते हुए बेली रोड से दानापुर या खगौल जाने वाली बस कारगिल चौक पर नहीं जाकर गांधी मैदान गेट नंबर-10 के अंदर खड़ी की जाएंगी।

इस दौरान अगमकुआं आरओबी से गायघाट तक आने वाले व्यावसायिक वाहन एनएमसीएच तक जाएंगी तथा धनुकी मोड/बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट आने वाले व्यावसायिक वाहन डंका ईमली चौक तक जा सकेंगे। इसी प्रकार गायघाट पुल के नीचे से परिचालित होने वाले व्यावसायिक वाहन अगमकुआं आरओबी के नीचे से बिस्कोमान गोलंबर, धनुकी मोड़, पुरानी बाईपास होते हुए गांधी मैदान पर जाएंगे।

दीघा (रामजीचक) अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को पाटली पथ से यू-टर्न कराकर पाटली पथ के ऊपर खड़ा कराया जाएगा। दीघा स्थित पाटीपुल घाट/दीधा घाट/शिवा घाट/मीनार घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन संबंधित घाट के निर्धारित पार्किंग स्थल में अपना वाहन खड़ा कर श्रद्धालु वहां से पैदल घाटो पर जा सकेंगे।

जेपी सेतु पर 13 घंटे वाहन नहीं चलेंगे

जेपी सेतु पर छपरा से पटना की ओर आने वाले वाहनों का परिचालन 13 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगा। जेपी सेतु पर चार नवंबर की रात 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक एक तरफ से कोई वाहन गाड़ियां नहीं चलेंगी। भारी वाहनों बस, ट्रक, हाईवा, जेसीबी इत्यादि का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प

टना की ओर से आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं आने दिया जायेगा। ये सभी वाहन सीधे जेपी सेतु के संपर्क पथ से अशोक राजपथ पर जा सकेंगे। लोगों से अपील की गई है कि परेशानी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वाहन चालक जेपी सेतु से सोनपुर / छपरा/ हाजीपुर जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु का प्रयोग करें।

Nishant Nandan

Nishant Nandan
