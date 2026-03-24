बिना तलाशी पटना हाईकोर्ट में नो एंट्री, वकील और मुंशी को दिखाना होगा पहचान पत्र; नोटिस जारी
हाईकोर्ट की ओर से जारी पासधारी वाहन (दो पहिया या चार पहिया वाहन) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए सभी वकीलों और उनके क्लर्कों (मुंशी) को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया गया है। अब बिना तलाशी के किसी को भी हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट सुरक्षा समिति की गत माह हुई बैठक में लिये गए कई अहम निर्णय के बाद कोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। पटना हाईकोर्ट परिसर में कोई भी वाहन बगैर पास के प्रवेश नहीं करेगा। हाईकोर्ट की ओर से जारी पासधारी वाहन (दो पहिया या चार पहिया वाहन) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए सभी वकीलों और उनके क्लर्कों (मुंशी) को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
नोटिस में कहा गया है कि वकीलों और उनके क्लर्क सुरक्षा कर्मियों की ओर से सामान की स्कैनिंग और तलाशी में सहयोग करें। इस आशय का नोटिस हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी करते हुए तीनों अधिवक्ता संघों को भेजी गई है। सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम को सभी अधिवक्ता और उनके क्लर्क (मुंशी) ने सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है।
पटना हाईकोर्ट में रोजाना आठ से दस हजार लोगों का आना जाना होता है। हाईकोर्ट में वकीलों की संख्या चार हजार से ज्यादा हैं। इसके अलावा उनके मुंशी भी वहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं केस की सुनवाई के सिलसिले में हर दिन एक हजार मुवक्किलों का भी आना-जाना लगा रहता है। मुवक्किल के लिए सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जाने के लिए पहले से पास की व्यवस्था है।
डीएसपी के जिम्मे पटना हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा
हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए डीएसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती रहती है। हाईकोर्ट परिसर में जाने के लिए कुल पांच गेट हैं। इनमें एक गेट हाईकोर्ट के जजों के आने-जाने के लिए है। इसके अलावा चार गेट से अधिवक्ता, मुंशी और मुवक्किलों का आना जाना होता है। हर गेट पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होती है। इसके अलावा हाईकोर्ट के कॉरिडोर और कोर्ट रूम के बाहर भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं।