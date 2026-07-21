काम की बात: अब खेती की जमीन बिना कन्वर्ट कराए ही कर सकेंगे कमर्शियल इस्तेमाल, बिहार विधानसभा से पारित हुआ बिल
बिहार विधानसभा में मंगलवार को खेतीहर जमीन से जुड़ा एक अहम बिल पास हुआ है। नया कानून बनने के बाद अब किसानों को अपनी कृषि भूमि का कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने या जमीन को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिहार में अब खेती की जमीन को कन्वर्ट कराए बिना ही उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर सकेंगे। सम्राट चौधरी सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में नया बिल (विधेयक) पेश किया, जिसे सदन से पारित कर दिया गया है। नए बिल में यह प्रावधान किया गया है कि किसानों को कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए उसके स्वरूप में बदलाव नहीं कराना होगा। इससे उन्हें कागजी कार्यवाही के साथ-साथ खर्चीले कन्वर्जन की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद यह विधेयक कानून के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। फिर अधिसूचना जारी होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा से मंगलवार को बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह बिल साल 2010 में बने बिहार कृषि भूमि ((गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) कानून को रद्द करने के लिए लाया गया है। मौजूदा कानून में खेती की जमीन का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसका संपरिवर्तन यानी कन्वर्ट कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है।
बिहार सरकार ने क्यों बदला कृषि भूमि से जुड़ा कानून?
मंत्री जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अभी जो कानून लागू है, वो बिहार में उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने की दिशा में बाधक बन रहा है। इससे ना तो सरकार को अपेक्षित राजस्व मिल पा रहा है और ना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है।
उन्होंने कहा कि इसी वजह से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे कृषि भूमि का अन्य उद्देश्य के लिए कन्वर्जन की अनुमति जरूरी हो। नया बिल लागू होते ही साल 2010 से लागू कानून खत्म हो जाएगा और खेती की जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने पर उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।
नए कानून से क्या फायदा होगा?
नया कानून बनने के बाद कृषि भूमि के कन्वर्जन को लेकर जो मौजूदा नियम एवं प्रावधान हैं, वे खत्म हो जाएंगे। खेती की जमीन के स्वरूप में बिना कोई बदलाव कराए ही किसान और रैयत उसका व्यावसायिक उपयोग कर सकेंगे। इससे सरकार ने आम लोगों का जीवन आसान बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। साथ ही इससे बिहार के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।