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घर में कोई कमाने वाला है, तो अनुकंपा नौकरी नहीं; हाईकोर्ट का सरकारी आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

Apr 23, 2026 09:46 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
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किसी सरकारी कर्मी की मृत्यु हो जाए और घर में कोई कमाने वाला सदस्य हो, तो मृतक के आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। अदालत ने सरकारी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। 

घर में कोई कमाने वाला है, तो अनुकंपा नौकरी नहीं; हाईकोर्ट का सरकारी आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

घर में कोई कमाने वाला सदस्य है, तो उस स्थिति में आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें घर में कमाऊ सदस्य होने के चलते मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं देने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंप पर नौकरी तभी दी जा सकती है, जब घर में कोई कमने वाला नहीं हो और आश्रितों का भरण-पोषण के लिए आय का कोई साधन नहीं हो।

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने सिट्टू कुमार की ओर से दायर अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बेगूसराय जिला अनुकंपा समिति ने मृतक कर्मी के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

मामले में बताया जा रहा है कि हवलदार बिनोद शर्मा की मृत्यु हो गई थी। मृतक के आश्रित सिट्टू कुमार ने अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। इसमें दावा किया गया कि उनके बड़े भाई परिवार से अलग रहते हैं। ऐसे में आश्रित के पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार के भरण-पोषण की समस्या बनी रहती है।

आवेदक के बड़े भाई भी सरकारी नौकरी में हैं। इसी के चलते जिला अनुकंपा समिति ने सिट्टू कुमार के आवेदन को खारिज कर दिया और अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया।

जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो साल 2022 में बिहार के डीजीपी को अदालत के पूर्णपीठ के फैसले निरज कुमार मलिक बनाम बिहार सरकार के आदेश के आलोक में पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद जिला अनुकंपा समिति ने 28 जुलाई 2023 को फिर से सुनवाई कर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को खारिज कर दिया था।

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जेल वार्डन है बड़ा भाई

सरकार की ओर से बताया गया कि सिट्टू के बड़े भाई जेल पुलिस वार्डन हैं और नियमित वेतन ले रहे हैं। कोर्ट ने पाया कि परिवार के पास आय का पर्याप्त साधन उपलब्ध है। कोर्ट ने अर्जी को निराधार करार देते हुए खारिज कर दिया।

अनुकंपा नौकरी क्या है?

अनुकंपा नौकरी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मौत होने के बाद उनके आश्रितों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए दी जाती है। यह आमतौर पर मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य जैसे पत्नी, पति, बेटा या अविवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। आमतौर पर अनुकंपा नियुक्तियां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दी जाती है। इसके लिए आश्रित का शिक्षित और शारीरिक रूप से सक्षम होना जरूरी होता है।

(रिपोर्ट- शंभू शरण)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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