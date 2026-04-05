बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं, गला रेतकर हत्या; मक्के के खेत में नग्न शव मिलने से किशनगंज सनसनी

थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया कि घटनास्थल पर प्राथमिक जांच में युवक की हत्या कर उसके शव को मकई के खेत में छोड़ देने की बात सामने आई है।

Bihar Crime News: बिहार के किशनगंज में मकई के खेत में नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के खिरदह समदा गांव के पास मकई के खेत में रविवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र 30 से 35 के बीच बताई जाती है। गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक देने की आशंका जताई गई है। सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है।

जानकारी के मुताबिक रविवार की दोपहर में वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर शव पर पड़ी। शव पर नजर पड़ते ही लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे गांव के लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी और सदर थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन करने लगे।

सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया कि घटनास्थल पर प्राथमिक जांच में युवक की हत्या कर उसके शव को मकई के खेत में छोड़ देने की बात सामने आई है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों को बुलाया गया लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है। मृतक के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था,गले पर गहरा जख्म का निशान था। शव की लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव के चेहरे और शरीर के निशानों के आधार पर पहचान का प्रयास कर रही है।

पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ भी शुरू कर दी है। घटना स्थल सड़क मार्ग से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कहीं और की गई हो सकती है और शव को मकई के खेत में फेंका गया होगा। शव पर किसी भी प्रकार के कपड़ों का न होना और गले पर रेतने का निशान होना हर किसी को हैरान कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। पुलिस अग्रेत्तर कार्रवाई कर रही है।