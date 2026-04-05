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बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं, गला रेतकर हत्या; मक्के के खेत में नग्न शव मिलने से किशनगंज सनसनी

Apr 05, 2026 06:56 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया कि घटनास्थल पर प्राथमिक जांच में युवक की हत्या कर उसके शव को मकई के खेत में छोड़ देने की बात सामने आई है।

बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं, गला रेतकर हत्या; मक्के के खेत में नग्न शव मिलने से किशनगंज सनसनी

Bihar Crime News: बिहार के किशनगंज में मकई के खेत में नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के खिरदह समदा गांव के पास मकई के खेत में रविवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र 30 से 35 के बीच बताई जाती है। गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक देने की आशंका जताई गई है। सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है।

जानकारी के मुताबिक रविवार की दोपहर में वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर शव पर पड़ी। शव पर नजर पड़ते ही लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे गांव के लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी और सदर थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन करने लगे।

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सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया कि घटनास्थल पर प्राथमिक जांच में युवक की हत्या कर उसके शव को मकई के खेत में छोड़ देने की बात सामने आई है। मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों को बुलाया गया लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है। मृतक के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था,गले पर गहरा जख्म का निशान था। शव की लंबाई लगभग 5 फीट 6 इंच है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव के चेहरे और शरीर के निशानों के आधार पर पहचान का प्रयास कर रही है।

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पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ भी शुरू कर दी है। घटना स्थल सड़क मार्ग से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या कहीं और की गई हो सकती है और शव को मकई के खेत में फेंका गया होगा। शव पर किसी भी प्रकार के कपड़ों का न होना और गले पर रेतने का निशान होना हर किसी को हैरान कर रहा है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। पुलिस अग्रेत्तर कार्रवाई कर रही है।

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थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी पुलिस थानों को मृतक की तस्वीर भेजी गयी है। मृतक की पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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