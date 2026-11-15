लालू-राबड़ी के घर इस साल भी छठ पूजा नहीं; बोले- छठी मैया को प्रणाम, पटना में पूरा परिवार है

लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार में इस बार भी छठ पूजा नहीं मनाई जा रही है। पूरा परिवार पटना में मौजूद है, लेकिन राबड़ी देवी के व्रत नहीं करने से आवास पर आयोजन नहीं होगा। लालू यादव ने देशवासियों को छठ की बधाई देते हुए धूमधाम से पर्व मनाने की अपील की है।

बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के परिवार में इस बार भी छठ पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि परिवार के सभी सदस्य पटना में ही मौजूद हैं, लेकिन राबड़ी देवी के छठ व्रत नहीं करने के कारण उनके आवास पर इस बार भी पारंपरिक आयोजन नहीं होगा। पिछले कई वर्षों से लालू-राबड़ी परिवार में छठ पूजा नहीं मनाई जा रही है। हालांकि, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने छठ महापर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, "सभी लोगों को छठ की बधाई। सभी लोग धूमधाम से छठ मनाइए। छठी मैया को प्रणाम।"

लालू के इस संदेश के बीच उनके आवास पर छठ की पुरानी रौनक और चहल-पहल की कमी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, राबड़ी देवी के छठ करने की अपनी अलग पहचान रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई वर्षों तक पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत किया। सत्ता से बाहर रहने के दौरान भी उनकी यह परंपरा जारी रही। छठ के मौके पर उनके आवास पर कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थीं। राबड़ी देवी खुद पूजा के लिए गेहूं सुखाने से लेकर प्रसाद तैयार करने तक के काम में शामिल होती थीं। घर की अन्य महिलाएं भी तैयारियों में हाथ बंटाती थीं।

खुद दउरा उठाकर घाट जाते थे लालू यादव लालू यादव भी छठ के दौरान पारंपरिक भूमिका में नजर आते रहे हैं। कई मौकों पर वह खुद दउरा उठाकर छठ घाट तक जाते थे। परिवार के साथ घाट पहुंचना और व्रतियों की पूजा में शामिल होना उनके आयोजन का खास हिस्सा हुआ करता था। लालू परिवार के छठ की तस्वीरें बिहार की लोकसंस्कृति और पारिवारिक परंपराओं की झलक पेश करती थीं।