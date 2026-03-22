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नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे; बोले ललन सिंह

Mar 22, 2026 07:16 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया है। निर्धारित तिथि को उनके नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। वे जदयू के सर्वे-सर्वा और सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी में उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में किसी दूसरे का सवाल ही नहीं उठता।

नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे; बोले ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री और JDU के वरीय नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। यह पार्टी ही उनके द्वारा बनाई गई है। ऐसे में वे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय मंत्री पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कर दिया है। निर्धारित तिथि को उनके नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। वे जदयू के सर्वे-सर्वा और सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी में उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में किसी दूसरे का सवाल ही नहीं उठता।

पत्रकारों द्वारा पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार की इस बार विदाई हो रही है। उनका जाना तय है। वे लगातार बयानबाजी कर रही हैं, जो उनकी हताशा का प्रतीक है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव भी इसी तरह के बयान देते थे। जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को भी जवाब देगी।

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बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार का नामांकन हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री खुद वहां मौजूद नहीं थी। उनकी तरफ से पार्टी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए उनका नामांकन किया था। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार जनता दल (यूनाइटेड) का नेतृत्व करने जा रहे हैं।

पार्टी नेता संजय झा ने कहा था कि यह कदम पार्टी सदस्यों के सामूहिक अनुरोध के बाद उठाया गया है, जिसमें वे चाहते थे कि वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार संगठन के शीर्ष पर बने रहें। बता दें कि राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अब नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी इसपर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

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निशांत से मिले पार्टी नेता

इधऱ बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ताओं और मीडिया से संवाद का प्रभार संभालने वाले पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और उनके उत्तराधिकारी निशांत कुमार से बातचीत की। जदयू नेताओं को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर बुलाया गया था, जहां शाम को लगभग दो घंटे तक बातचीत हुई। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया, ''पार्टी संगठन के भविष्य रणनीति पर केंद्रित सार्थक चर्चा हुई। निशांत पूरी चर्चा के दौरान उपस्थित रहे, वहीं मुख्यमंत्री ने भी अंत में बैठक में थोड़े समय के लिए मौजूद रहे।''

प्रवक्ता और विधान पार्षद (एमएलसी) नीरज कुमार ने कहा, ''हम सभी बहुत उत्साहित होकर लौटे हैं। निशांत जी ने हमें अपने पिता द्वारा अपने लंबे कार्यकाल के दौरान अर्जित सद्भावना के बारे में बताया।'' नीरज कुमार ने कहा, ''उनके पिता द्वारा लाए गए सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की उनकी समझ, जिन्होंने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए निष्पक्ष व्यवहार पर जोर दिया है, यह स्पष्ट करती है कि उनके नेतृत्व में पार्टी सुरक्षित हाथों में है। हमारे सर्वोच्च नेता से मिलने का अवसर तो मानो सोने पर सुहागा था।'' जदयू अध्यक्ष के 44 वर्षीय बेटे निशांत दो सप्ताह पहले पार्टी में शामिल हुए थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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