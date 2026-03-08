बिहार-बंगाल के कुछ जिलों को काट नया केंद्र शासित राज्य बनेगा? नित्यानंद राय ने दिया जवाब

पप्पू यादव ने लिखा था, ‘पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है।’

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर इस बात की काफी चर्चा हो रही थी कि बिहार औऱ बंगाल के कुछ जिलों को काटकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही बनाया जा सकता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में एक्स पर दावा भी किया था। लेकिन अब नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए राय ने कहा कि पूर्णिया के सांसद लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं। पप्पू यादव की बातें तथ्यों से पूरी तरह परे है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पप्पू यादव की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। पूर्णिया के सांसद का ट्वीट भ्रामक है। उनकी बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। सांसद को लोगों को गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए।

पप्पू यादव ने क्या कहा था आपको बता दें कि एक्स पर 6 मार्च को सबसे पहले एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा था, 'पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा कर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल लाने के पीछे का यह खेल है।'