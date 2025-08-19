चारों ओर गूंज रहे नीतीश के काम; राहुल को जननायक कहना सोच का दिवालियापन: विजय चौधरी

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होने कहा कि यात्रा पूरी तरह लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। कांग्रेस द्वारा राहुल को जननायक बताने को सोच का दिवालियापन करार दिया।

बिहार में जारी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर नीतीश के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होने विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व वाली यात्रा को पूरी तरह लक्ष्यहीन और दिशाहीन बताया है। चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों की गूंज चारों ओर स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीबों को राहत देने वाले कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। खासकर 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने से सूबे की बड़ी आबादी का बिजली बिल शून्य हो गया। इसी वजह से जनता का स्पष्ट रुझान नीतीश कुमार की ओर है। यही विपक्ष की राजनीतिक हताशा और छटपटाहट का कारण बन गई है।

वहीं कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को जननायक बताने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सोच का दिवालियापन और राजनीतिक अपरिपक्वता है। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार लगातार जनता के हितों में कार्य कर रही है। सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार ने आधी आबादी के सशक्तीकरण और समान अवसरों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इससे विपक्ष परेशान है।