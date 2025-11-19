नीतीश कल पटना में लेगें CM पद की शपथ; पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान उतरेंगे; जानें वजह

संक्षेप: नीतीश कुमार कल पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। हालांकि आम लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े इसके लिए प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे।

बिहार चुनाव में बंपर जीत के बाद एनडीए की नई सरकार बनने की तैयारी जोरों पर है। नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन इस बार मोदी सड़क मार्ग से गांधी मैदान नहीं जाएंगे। बल्कि हेलीकॉप्टर से सीधे कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरेंगे। बताया जा रहा है कि शपथग्रहण समारोह में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में लाखों की तादाद में लोग पहुंचेगे। जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहेंगी।

पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गांधी मैदान में आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सड़क मार्ग से आयोजन स्थल पर नहीं जाने का फैसला लिया। पीएम पटना एयरपोर्ट से अगर सड़क मार्ग से गांधी मैदान जाते तो ट्रैफिक को बाधित करना पड़ता, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसीलिए हेलिकॉप्टर के जरिए गांधी मैदान पहुंचने का शेड्यूल बनाया गया।