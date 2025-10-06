Nitish transfers 10 thousand rupees advance to 21 lakh more womens for employment work before election date announcement नीतीश ने चुनाव के ऐलान से पहले और 21 लाख औरतों को रोजगार के लिए 10000 एडवांस भेजा, Bihar Hindi News - Hindustan
नीतीश ने चुनाव के ऐलान से पहले और 21 लाख औरतों को रोजगार के लिए 10000 एडवांस भेजा

बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लगने से पहले नीतीश कुमार ने सोमवार को 21 लाख और महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10 हजार रुपये एडवांस भेज दिए। तीन चरण में 1.21 करोड़ औरतों को इसका लाभ मिल गया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 01:23 PM
चुनाव आयोग द्वारा आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान और नतीजों के डेट के ऐलान और आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ काम में जुटे हैं। उन्होंने पटना मेट्रो के एक रूट पर तीन स्टेशनों के बीच सेवा का उद्घाटन कर दिया और 21 लाख और औरतों को सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये का एडवांस भेज दिया है। इस योजना में अब तक कुल 1.21 करोड़ महिलाओं को रोजगार के लिए पहली किस्त की राशि भेजी गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को पैसे भेजे थे। फिर नीतीश ने एक बार 25 लाख और अब 21 लाख को रुपये भेजे हैं। महिलाओं को 6 महीने बाद रोजगार का आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले अलग-अलग वर्ग और समूह के लिए नकद लाभ देने और बढ़ाने की भरपूर घोषणा की है। चाहें पेंशन हो या बेरोजगारी भत्ता, सरकार ने पिछले दो-तीन महीनों में विपक्ष के उठाए ज्यादातर मुद्दों और चुनावी वादों को कवर करने की कोशिश की है। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी उसमें शामिल है। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल के आधार पर बिहारी मूल के लोगों के लिए आरक्षित सीटों का दायरा भी बढ़ाया जा चुका है।

10000 लेना है तो जीविका दीदी समूह से जुड़ना होगा, नीतीश की महिला रोजगार योजना का पहला नियम

सोमवार को नीतीश ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये की दर से 2100 करोड़ ट्रांसफर किए। 26 सितंबर को मोदी और नीतीश ने 75 लाख और 3 अक्टूबर को नीतीश ने 25 लाख औरतों को एडवांस भेजा था। तीसरे चरण में आज 21 लाख औरतों को पैसा मिला है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का जीविका दीदी समूह से जुड़ना अनिवार्य है। रोजगार शुरू करने के लिए जिन 1.21 महिलाओं को एडवांस मिला है, अगर छह महीने बाद रोजगार के आकलन के बाद सबको 2-2 लाख रुपये की सहायता देनी पड़े तो सरकार को इसके लिए 2.42 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बिहार के 2025-26 के बजट 3.16 लाख करोड़ को देखें तो यह रकम बहुत बड़ी जान पड़ती है।

