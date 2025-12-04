मोदी जी को नमन काहे नहीं करते हैं, विधानसभा में विपक्ष से बोले नीतीश- PM ने सब लिए काम किया

संक्षेप: सीएम ने कहा कि केंद्र के माध्यम से बिहार में काफी काम किया जा रहा है। राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। विपक्ष से कहा कि आप सब लोग पीएम नरेंद्र मोदी का नमन कीजिए।

बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को बहुत कुछ दिया। इसके लिए उन्हें नमन करते हैं। सीएम ने विपक्षी विधायकों की इशारा करते हुए कहा आप लोग भी पीएम को नमन कीजिए क्योंकि उन्होंने आप लोगों के लिए भी बहुत काम किया है। सीएम की बात सुनकर सदन में ठहाके लगने लगे। सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा और कहा कि सदन सर्व सम्मति से इसे पास करे।

सीएम ने कहा कि बिहार में केंद्र के माध्यम से काफी काम किया जा रहा है। बिहार अब बहुत आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। विकास की गति को तेज करने के लिए जनता इस बार के चुनाव में भी भारी बहुमत दिया। आने वाले 5 वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। हर परिवार को मजबूत किया जाएगा। तेजी से औद्योगिक विकास किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। कृषि रोड मैप के काम में तेजी आएगी। पयर्टन के क्षेत्र में काफी का हो रहा है। प्रदेश में यह सब काम केंद्र सरकार के सहयोग से हो रहा है। अब शहरों के साथ गांवों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा।