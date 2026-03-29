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नीतीश सोमवार को बिहार विधानमंडल को कहेंगे अलविदा, अनंत सिंह ने कंफर्म की इस्तीफे की खबर

Mar 29, 2026 09:37 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे। जदयू विधायक अनंत सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

नीतीश सोमवार को बिहार विधानमंडल को कहेंगे अलविदा, अनंत सिंह ने कंफर्म की इस्तीफे की खबर

Nitish Resignation from MLC Post: बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार 30 मार्च(सोमवार) को बिहार विधानमंडल को अलविदा कह देंगे। मोकामा के बाहुलबली विधायक अनंत सिंह ने उनके इस्तीफे की खबर पर मुहर लगा दी। रविवार को नीतीश कुमार के आवास पर विधान परिषद से विदाई से पहले जदयू के कद्दावरों का जमावड़ा लगा। सीएम से मिलकर निकले अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार काफी मनाने पर भी नहीं मान रहे हैं।

नीतीश कुमार 16 मार्च को ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके थे। नियम के अनुसार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बात 14 दिनों के अंदर दूसरे सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना आवश्यक है। इसके तहत 30 मार्च तक नीतीश कुमार को विधान परिषद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधानसभा से इस्तीफा अनिवार्य हो गया है। रविवार को नितिन नवीन त्याग पत्र देने वाले थे पर अंतिम समय में निर्णय टाल दिया। इधर नीतीश कुमार सोमवार को एमएलसी के पद से त्याग पत्र दे देंगे, इसकी पुष्टि अनंत सिंह ने कर दी है।

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दरअसल, रविवार को सीएम आवास पर जदयू के विधायक, सांसद, मंत्री और महत्वपूर्ण नेता अचानक पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री आवास में रविवार की शाम को जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे और सीएम से बात की। इन नेताओं में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी आदि नेता शामिल थे।बैठक चलती रही पर अनंत सिंह जल्दी निकल गए। बाहर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर की पुष्टि करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें बहुत मनाया जा रह है पर मान नहीं रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कल सोमवार को सीएम विधान परिषद से इस्तीफा देंगे तो उन्होंने हां में जवाब दिया।

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मुख्यमंत्री वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य हैं। लगातार चौथी बार वह सात मई, 2024 को विधान परिषद के सदस्य बने थे, जिसका कार्यकाल छह मई 2030 को पूरा होना था। मुख्यमंत्री चारों सदन के सदस्य बनने वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। वह पहली बार हरनौत विधानसभा सीट से 1985 में विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद नौंवी लोकसभा के लिए वर्ष 1989 में चुने गये। वह लगातार पांच बार बाढ़ से (1989, 1991, 1996, 1998, 1999) तथा एक बार वर्ष 2004 में नालंदा लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए। वह पहली बार राज्यसभा में जा रहे हैं। उम्मीद है कि दस अप्रैल को वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे।

नितिन नवीन भी इस्तीफा देंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। वह 16 मार्च, 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस कारण वह विधानसभा की स्दस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। नितिन बांकीपुर सीट से पहली बार वह वर्ष 2006 में विधायक बने थे, तब से वह लागतार इस क्षेत्र से निर्वाचित हो रहे हैं। नवीन के रविवार को ही इस्तीफा देने की सूचना थी। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने मीडिया को सूचना भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सुबह 8:40 बजे नितिन नवीन विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में इस्तीफा सौपेंगे। इसको लेकर विधानसभा कार्यालय भी रविवार को खोला गया। हालांकि, नितिन नवीन बिना इस्तीफा दिये ही असम में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो गये। इसकी सूचना मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने मीडिया को जानकारी दी कि अपरिहार्य कारणों से उन्होंने आज इस्तीफा नहीं दिया।

20 साल बाद दिल्ली की राजनीति में जा रहे नीतीश

नीतीश कुमार करीब 20 सालों से बिहार की सत्ता के नायक हैं। उन्होंने सबसे अधिक बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकार्ड भी बना लिया है। अब वे राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले भी वे केंद्र में रेल समेत कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली में अटल बिहार वाजपेयी के साथ काम करते नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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