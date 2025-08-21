Nitish son Nishant reacted like this on Rahul Tejaswi voter yatra claimed father will become CM राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर नीतीश के बेटे निशांत ने ऐसे दिया रिएक्शन, बोले- पिताजी ही बनेंगे सीएम, Bihar Hindi News - Hindustan
राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर नीतीश के बेटे निशांत ने ऐसे दिया रिएक्शन, बोले- पिताजी ही बनेंगे सीएम

निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बीस सालों में काफी काम किया है। पहले 20 लाख नौकरी रोजगार का वादा किया गया था तो पचास लाख दिया गया। अब एक करोड़ का वादा सरकार ने दिया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 21 Aug 2025 09:44 AM
एसआईआर के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इस पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया की प्रस्तावित यात्रा पर कहा है कि पीएम बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। निशांत ने एक बार फिर दावा किया है कि 2025 के चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे।

बिहार में विधानसभा की सरगर्मी बिहार में तेज हो गयी है। आम तौर पर शांत रहने वाले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मुखर हो रहे हैं। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बीस सालों में काफी काम किया है। पहले 20 लाख नौकरी रोजगार का वादा किया गया था तो पचास लाख दिया गया। अब एक करोड़ का वादा सरकार ने दिया है। उस पर भी काम चल रहा है। सरकार बिहार के लोगों को राज्य की नौकरियों में अधिक हिस्सेदारी के लिए भी काम कर रही है। टीआरई-4 की बहाली के लिए भी सरकार गंभीर है। महिलाओं को नौकरी देने और सशक्त बनाने की दिशा में काफी काम हुआ है। हम लोग जितना कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं। 2005 से निरंतर विकास कार्य में लगे हैं।

निशांत कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। इस निशांत कुमार ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है। आयोग इस काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि 2025 का चुनाव पिताजी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए चुनाव जीतेगा और पिताजी ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके स्वास्थ्य पर विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सबकुछ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है।

