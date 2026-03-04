सीएम नीतीश के बेटे की राजनीतिक पारी का आगाज, कल JDU में शामिल होंगे निशांत कुमार
Nishant Kumar JDU News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार गुरुवार 5 मार्च को अपने पिता के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में शामिल हो रहे हैं। मंत्री जमा खान ने इस बात का ऐलान कर दिया है।
Nishant Kumar JDU News: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता जमा खान ने कहा है कि 5 मार्च यानी गुरुवार को नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार औपचारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। पिछले कई दिनों से निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई थी। जदयू के कई नेता लगातार निशांत की राजनीतिक पारी शुरू होने से जुड़े बयान दे रहे थे और नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे थे कि वो बेटे को राजनीति में उतार दें। नीतीश अब तक परिवार को राजनीति से दूर रखने में कामयाब रहे थे और परिवारवादी राजनीति के लिए लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे हैं।
बिहार में सरकार के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की आहटों के बीच पटना में बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि 5 मार्च को निशांत जदयू में शामिल होंगे। निशांत के स्वागत के लिए पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी हो गई है। जमा खान ने कहा कि निशांत को पार्टी में शामिल करने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं का दबाव था। इसके अलावा राज्य के लोगों की भी यही इच्छा थी। ऐसे में उन्हें पार्टी में शामिल कर नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कल तक चर्चा थी कि निशांत को जेडीयू इस बार राज्यसभा भेजेगी। लेकिन आज सुबह से उनके पिता नीतीश कुमार के ही राज्यसभा जाने और निशांत के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। अगली सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा।
बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन का 5 मार्च को आखिरी दिन है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा नेता शिवेश राम नामांकन करने जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से 2 और कैंडिडेट जेडीयू के होंगे, जिनके नाम की घोषणा बाकी है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का नाम तय है। हरिवंश नारायण सिंह की सीट के लिए नाम का फैसला नीतीश कुमार को करना है और वो नाम खुद उनका भी हो सकता है।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जेडीयू के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को यह संदेश दिया है कि वो नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए मनाएं और सीएम का पद अब भाजपा को दे दें। इस सिलसिले में पटना में संजय झा की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। बाद में संजय झा के आवास पर जेडीयू नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगा रहा। थोड़ी देर पहले सीनियर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसका फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे।