आज भी चौकी पर ही सोते हैं नीतीश कुमार, अशोक चौधरी ने बताया- सीएम के बेडरूम में बस 3 सामान

अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार आज भी चौकी पर सोते हैं। उनके बेडरूम में तीन साधारण सामान हैं। नीतीश की सादगी गिना रहे चौधरी ने कहा कि उनके बेटे निशांत के जन्मदिन पर सीएम आवास में गेस्ट को जमीन पर पत्तल में खिलाया गया।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सादगी भरे जीवन को लेकर कहा है कि सीएम आवास में उनके बेडरूम में बस तीन सामान है और वो आज भी चौकी पर ही सोते हैं। चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार के कमरे में चौकी जैसा एक बिस्तर, दो प्लास्टिक की कुर्सी और एक अलमारी है। अशोक चौधरी ने एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार के इकलौते बेटे के जन्मदिन पर भोज में जमीन पर बिठाकर पत्तल में खिलाने की कहानी भी सुनाई।