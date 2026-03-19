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नीतीश राज्यसभा से इस्तीफा दें, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ें; जेडीयू नेता अरुण कुमार ने छेड़ा नया राग

Mar 19, 2026 05:01 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जेडीयू के वरीय नेता अरुण कुमार ने राज्यसभा चुनाव जीत चुके नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने का आग्रह किया है। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश राज्यसभा से इस्तीफा दे दें और सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ें।

नीतीश राज्यसभा से इस्तीफा दें, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ें; जेडीयू नेता अरुण कुमार ने छेड़ा नया राग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद जनता दल यूनाइटेड में घमासान मच गया है। नीतीश के करीबी जेडीयू नेता एवं पूर्व सांसद अरुण कुमार ने नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा से इस्तीफा दे दें और सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ें। अरुण ने यह भी कहा कि नीतीश का मुख्यमंत्री पद छोड़ दिल्ली जाना बिहार में एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

पूर्व सांसद अरुण कुमार ने हाल ही में एक डिजिटल चैनल से इंटरव्यू में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को सुनकर उन्हें धक्का लगा। इसकी पटकथा जिसने भी लिखी, उन्होंने अपने ही पैर कुल्हाड़ी मार ली है।

उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश के राज्यसभा जाने का फैसला आनन-फानन में लिया गया। अरुण का दावा है कि उन्होंने उस समय सीएम से मिलने का प्रयास भी किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी।

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जेडीयू नेता ने आगे कहा कि राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को जमीन पर उतारने का काम नीतीश ने ही किया। कर्पूरी ने जो सामाजिक न्याय की तस्वीर खींची थी, नीतीश ने उसे बेहतर बनाया। नीतीश को राज्यसभा भेजने की पटकथा लिखने वाले नेता इस विचारधारा के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया था। जनता से कहा गया था कि नीतीश अपना टर्म पूरा करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं?

अरुण कुमार ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने निशांत को नीतीश का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। जेडीयू नेता ने कहा कि अगर नीतीश को दिल्ली जाना ही है तो निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।

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भूमिहार समाज से आने वाले अरुण कुमार बिहार के मगध क्षेत्र के बड़े नेता हैं। वह जहानाबाद से दो बार सांसद रह चुके हैं। 1999 में वह जेडीयू से लोकसभा जीते थे। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से सांसद बने थे। अपने राजनीतिक करियर में वे अलग-अलग पार्टियों में रहे हैं। समता पार्टी के समय वे नीतीश के साथ थे। बाद में अलग हो गए। 2010 में जेडीयू में वापसी की थी, लेकिन वापस पार्टी से निकल गए।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश अपने पुराने मित्र को फिर से पार्टी में लेकर आए थे। अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज सिन्हा अभी घोसी सीट से जेडीयू के विधायक हैं। उनके भतीजे रोमित कुमार भी जीतनराम मांझी की हम पार्टी के अतरी से विधायक हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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