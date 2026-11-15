नीतीश सेतु से बदलेगी उत्तर बिहार की तकदीर; जाम में फंसे बिना मिथिला, तिरहुत से सीधे पटना
कच्ची दरगाह से राघोपुर होते हुए बिदुपुर तक गंगा नदी पर बनाए गए नीतीश सेतु का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर बिहार के मिथिलांचल और तिरहुत क्षेत्र को होगा। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली से जाम में फंसे बिना ही गाड़ियां सीधे पटना और दक्षिण बिहार पहुंच सकेंगी।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 नवंबर को कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल का लोकार्पण करने वाले हैं। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने इस पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। नीतीश सेतु के चालू होने से उत्तर बिहार की तकदीर बदल जाएगी। खासकर मिथिला और तिरहुत क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा होगी। साथ ही चंपारण, सारण समेत अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी राजधानी पटना और दक्षिण बिहार तक सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सड़क मार्ग का नया विकल्प मिल जाएगा। दोनों हिस्सों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर घटने से यात्रा में भी कम समय लगेगा। जोड़ने वाला एक नया विकल्प मिल जाएगा, बल्कि करीब 30 किमी की दूरी घटने से यात्रा में कम समय भी लगेगा।
नीतीश सेतु के चालू होने के बाद दक्षिण बिहार और अन्य पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी सुविधा होगी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड के साथ दक्षिण बिहार से नेपाल पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही कई धार्मिक स्थलों के बीच की दूरी भी घट जाएगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
19.30 किमी लंबे नीतीश सेतु में साढ़े 9 किमी पर पुल, बाकी संपर्क पथ
नीतीश सेतु की कुल लंबाई 19.30 किलोमीटर है। लगभग 4988 करोड़ रुपये की लागत से इसे कई चरणों में पूरा किया गया। इसमें 9.671 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और बाकी पर पहुंच पथ शामिल हैं।
कच्ची दरगाह से राघोपुर पर चल रहे वाहन, अब बिदुपुर तक लोकार्पण
राजधानी पटना के पास कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के राघोपुर के बीच इस पुल को पूर्व में ही चालू किया जा चुका है। हालांकि, राघोपुर से बिदुपुर तक के हिस्से का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में होने वाली जनसभा में इसका उद्घाटन करेंगे।
मिथिला और तिरहुत को फायदा, कारोबार में आएगा उछाल
इस पुल के बन जाने से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली के लोगों को सबसे अधिक लाभ होगा। राजधानी पटना से जुड़ाव अधिक आसान हो जाएगा। वहीं, पूरे उत्तर बिहार से ट्रांसपोर्टिंग के कारोबार को नया आयाम मिलेगा।
कृषि और औद्योगिक उत्पादों को उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार सहित पश्चिम बंगाल और ओडिशा और वहां से यहां तक कम खर्च और समय में भेजा एवं मंगाया जा सकेगा। इससे सामानों की लागत पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। साथ ही नेपाल के प्रमुख धार्मिक स्थल जनकपुर से झारखंड के देवघर, रजरप्पा सहित बंगाल और ओडिशा के पुरी जैसे धार्मिक स्थलों की दूरी भी कम होगी।
लघु उद्योग भारती के प्रकाश कुमार ने कहा कि उत्तर बिहार के किसानों को अपना उत्पाद बेचने में सहूलियत होगी। वहीं हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा स्थित औद्योगिक इकाइयों को नया जीवन मिल जाएगा। उनकी लागत कम होने से आमदनी बेहतर होगी। साथ ही कम समय में अपने उत्पादों की आपूर्ति से विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
गांधी और जेपी सेतु पर दबाव कम होगा
नीतीश सेतु के पूरी तरह चालू होने से पटना में उत्तर बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी और जेपी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होगा। इससे सारण, चंपारण और तिरहुत के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इससे वे पटना तक की दूरी कम समय और खर्च में पूरी कर सकेंगे। इससे ईंधन की बचत होगी और उस पर होने वाले खर्च में कमी आएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।