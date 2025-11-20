Hindustan Hindi News
Nitish Sarkar Oath: नीतीश सरकार में किस जाति के कितने मंत्री, महिला और मुस्लिम को कितनी जगह मिली?

Nitish Sarkar Oath: नीतीश सरकार में किस जाति के कितने मंत्री, महिला और मुस्लिम को कितनी जगह मिली?

संक्षेप: Nitish Sarkar Oath: नीतीश कुमार ने बिहार के 10वें सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। सरकार में जातीय समीकरण को साधने का पूरा ख्याल रखा गया है।

Nitish Sarkar Oath: नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गयी है। राजपुत, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा, मल्लाह, यादव लगभग सभी समाज को प्रतिनिधित्व दी गयी है। महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।

गुरुवार को नीतीश कुमार ने बिहार के 10वें सीएम के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को बधाई दी। नए मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरों को जगह मिली जबकि पिछली सरकार के 19 मंत्रियों की छुट्टी हो गई।

मंत्रियों की जातिवार बात करें दो गुरुवार को मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में 8 सवर्ण, 8 ओबीसी, 5 दलित-महादलित, 6 कुर्मी-कुशवाहा, दो यादव, 2 निषाद, 4 वैश्य शामिल हैं। महिला, मुसलमान और अन्य जातियों से भी मंत्री बनाए गए हैं।

आंकड़ों की बात करें तो नीतीश सरकार में 4 राजपूत विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राजपूत विरादरी से जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, महुआ के विधायक संजय कुमार सिंह, आरा के विधायक संजय सिंह टाइगर और धमदाहा विधायक लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। इस बार के चुनाव में राजपूत समुदाय से 32 विधायक चुनकर सदन पहुंचे हैं। अधिकांश विधायक एनडीए के घटक दलों से ही जीतकर विधानमंडल पहुंचे हैं।

दलित समाज की बात करें तो 4 दलित विधायकों को मंत्रिंडल में शामिल किया गया है। दलित कोटे से भोरे विधायक सुनील कुमार, एमएलसी अशोक चौधरी, लखेंद्र रौशन और बखरी विधायक संजय पासवान कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। महादलित से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। संतोष सुमन मुसहर समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय के 36 विधायक इस बार जीतकर सदन पहुंचे हैं। दलित समुदाए को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की गयी है।

कुशवाहा और कुर्मी का मंत्री पद पर विशेष ख्याल रखा गया है। यह जदयू का वोट बैंक है जिसपर सभी दलों की नजर है। नई सरकार में दोनों समुदाय के 6 विधायक मंत्री बने हैं। एक तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार त कुशवाहा समुदाय से सम्राट चौधरी, सुरेंद्र मेहता और दीपक प्रकाश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। कुर्मी समुदाय से श्रवण कुमार फिर से नीतीश टीम मंत्री के रूप में शामिल किए गए हैं।

वैश्य समुदाय का भी सरकार में विशेष तौर ख्याल रखा गया है। इस समुदाय से दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, प्रमोद कुमार और अरुण शंकर प्रसाद (सूड़ी समुदाय) को मंत्री बनाया गया है। वैश्य समुदाय से सभी नेता बीजेपी कोटे से ही मंत्री बने हैं। वैश्य को बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है। पार्टी ने इस समाज को अधिकतम मौका दिया है।

इसके अलावा भूमिहार और ब्राह्मण कोटे से 3 मंत्री बनाए गए हैं। इस समुदाय से विजय कुमार चौधरी(भूमिहार), मंगल पांडे(ब्राह्मण) और विजय सिन्हा(भूमिहार) कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। कायस्थ जाति से नितिन नबीन को फिर से मंत्री बनाया गया है। मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। वे कई बार से मंत्री हैं।

मुकेश सहनी जाति निषाद समाज से दो मंत्री बनाए गए हैं तो यादव समुदाय से भी दो मंत्री बनाए गए हैं। मल्लाह जाति के मदन सहनी(पूर्व मंत्री) और रमा निषाद(पहली बार विधायक) को मंत्री बनाया गया है। दूसरी ओर यादव समुदाय से रामकृपाल यादव और विजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

सरकार में महिला और मुसलमानों का भी ख्याल रखा गया है। जदयू विधायक(चैनपुर) जमा खान मंत्री बने हैं। महिलाओं में श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है।

