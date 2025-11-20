Nitish Sarkar: वार्ड पार्षद से मंत्री का सफर, सांसद की पत्नी, मिनिस्टर की बहू; कितनी पढ़ी लिखी हैं रमा निषाद?

संक्षेप: Nitish Sarkar: रमा निषाद की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां शुरू से ही चर्चा में रही है। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत तीन दशक पूर्व हुई। वे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं।

Nitish Sarkar: नीतीश सरकार की मंत्री रमा निषाद ने मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतने से लेकर मंत्री बनने तक कई रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वह मुजफ्फरपुर जिले की पहली महिला विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रमा निषाद ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है।न सिर्फ अपनी सीट पर बल्कि, बिहार के टॉप 10 सबसे अधिक वोटो के अंतर से जीतने वाले विधायकों में उनका नाम शामिल है।

मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर उन्हें रिकॉर्ड वोट हासिल हुए हैं। रमा निषाद की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां शुरू से ही चर्चा में रही है। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत तीन दशक पूर्व हुई। इस प्रकार, 58 साल की रमा निषाद पिछले 30 वर्षों से राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में बढ़- चढ़कर भागीदारी निभाती रही हैं। वार्ड पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री बनने तक का सफर तय करने वाली रमा निषाद किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वह मुजफ्फपुर से दो-दो बार सांसद रह चुके अजय निषाद की पत्नी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू हैं। वह हाजीपुर नगर परिषद की वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और सभापति रह चुकी हैं। इनका राजनीतिक करियर अपने ससुर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद के सानिध्य में शुरू हुआ।

2007 में हाजीपुर नगर परिषद् के चुनाव में वह निर्विरोध चुनाव जीती थीं और एक रिकॉर्ड बनाया था। 2007 से 2012 तक नगर परिषद् की सभापति रहीं। इस प्रकार, हाजीपुर में सभापति के रूप में नगर की सेवा की। 2012 में जब पुनः हाजीपुर नगर परिषद का चुनाव हुआ तो एक बार फिर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुईं। पुनः 2017 में हाजीपुर नगर परिषद् से उपसभापति होकर शहर की पुनः सेवा की। वैशाली जिला के बीस सूत्री कार्यक्रम में सदस्य रहीं। वैशाली जिला में ही योजना समिति का सदस्य 2007 से 2014 तक रहीं। इतना ही नहीं रोशनी वेल फेयर सोसाइटी संस्था चला कर जनता के बीच में मजबूती से खड़ी रहीं।