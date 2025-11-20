Hindustan Hindi News
Nitish Sarkar: वार्ड पार्षद से मंत्री का सफर, सांसद की पत्नी, मिनिस्टर की बहू; कितनी पढ़ी लिखी हैं रमा निषाद?

Thu, 20 Nov 2025 02:17 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Sarkar: नीतीश सरकार की मंत्री रमा निषाद ने मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतने से लेकर मंत्री बनने तक कई रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वह मुजफ्फरपुर जिले की पहली महिला विधायक हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रमा निषाद ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है।न सिर्फ अपनी सीट पर बल्कि, बिहार के टॉप 10 सबसे अधिक वोटो के अंतर से जीतने वाले विधायकों में उनका नाम शामिल है।

मुजफ्फरपुर जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर उन्हें रिकॉर्ड वोट हासिल हुए हैं। रमा निषाद की सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां शुरू से ही चर्चा में रही है। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत तीन दशक पूर्व हुई। इस प्रकार, 58 साल की रमा निषाद पिछले 30 वर्षों से राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में बढ़- चढ़कर भागीदारी निभाती रही हैं। वार्ड पार्षद से लेकर विधायक और मंत्री बनने तक का सफर तय करने वाली रमा निषाद किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वह मुजफ्फपुर से दो-दो बार सांसद रह चुके अजय निषाद की पत्नी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कैप्टन जयनाराण निषाद की बहू हैं। वह हाजीपुर नगर परिषद की वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और सभापति रह चुकी हैं। इनका राजनीतिक करियर अपने ससुर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद के सानिध्य में शुरू हुआ।

2007 में हाजीपुर नगर परिषद् के चुनाव में वह निर्विरोध चुनाव जीती थीं और एक रिकॉर्ड बनाया था। 2007 से 2012 तक नगर परिषद् की सभापति रहीं। इस प्रकार, हाजीपुर में सभापति के रूप में नगर की सेवा की। 2012 में जब पुनः हाजीपुर नगर परिषद का चुनाव हुआ तो एक बार फिर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित हुईं। पुनः 2017 में हाजीपुर नगर परिषद् से उपसभापति होकर शहर की पुनः सेवा की। वैशाली जिला के बीस सूत्री कार्यक्रम में सदस्य रहीं। वैशाली जिला में ही योजना समिति का सदस्य 2007 से 2014 तक रहीं। इतना ही नहीं रोशनी वेल फेयर सोसाइटी संस्था चला कर जनता के बीच में मजबूती से खड़ी रहीं।

सन् 1996 से ही हाजीपुर विधानसभा/लोकसभा एवं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका। 2009 के लोकसभा में कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद, प्रत्याशी एनडीए के चुनाव में चुनाव प्रभारी के रूप में सक्रिय योगदान दिया। वैशाली जिला महामंत्री जदयू की सक्रिय सदस्य रही। 2014 में मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद भाजपा प्रत्याशी के चुनाव में सक्रिय योगदान दिया। मुजफ्फरपुर में पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सक्रिय योगदान दिया। पुनः 2024 लोकसभा चुनाव उनके पति अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थामा तब भी वह सीट पर जीत के लिए मजबूती से अपने पति के साथ खड़ी रहकर पतिव्रता होने का धर्म निभाया। हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हो गई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
