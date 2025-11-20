Nitish Sarkar Mantri: पहली जीत में ही मंत्री पद के रेस में नाम, कौन हैं BJP विधायक रमा निषाद

संक्षेप: Nitish Sarkar Mantri: निषाद ने 57 हजार मतों के बड़े अंतर अपने प्रतिद्वंदी विकासशील इंसान पार्टी के भोगेन्द्र सहनी को पराजित कर दिया। इस बड़ी जीत के बाद उनका नाम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार मंत्रियों की लिस्ट में चल रहा है।

Nitish Sarkar Mantri: भारतीय जनता पार्टी(BJP) की औराई विधायक रमा निषाद ने 57 हजार मतों के बड़े अंतर अपने प्रतिद्वंदी विकासशील इंसान पार्टी के भोगेन्द्र सहनी को पराजित कर दिया। रमा निषाद बिहार में सबसे अधिक अंतर से जीत दर्ज करने वाली विधायक बन गईं। इस बड़ी जीत के बाद उनका नाम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली सरकार मंत्रियों की लिस्ट में चल रहा है। रमा निषाद मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू हैं। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपर के मीनापुर में चुनावी सभा में मंच पर माला पहनाया तो रमा निषाद अचानक वायरल चर्चा में आ गईं।

रमा निषाद को मुजफ्फपुर की औराई विधानसभा सीट पर निवर्तमान विधायक सह पूर्व मंत्री राम सूरत राय का टिकट काटकर मौका दिया गया। इसका जोरदार विरोध भी हुआ। लेकिन बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। उनके पति अजय निषाद के प्रति गहरा आक्रोश पर इलाके में देखा गया क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर अजय निषाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए और पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। हालांकि अजय हार गए। लेकिन विधानसभा चुनाव के समय जब वे बीजेपी में वापस लौटे तो पत्नी का टिकट कंफर्म करवा कर।