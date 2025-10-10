तेजस्वी के हुए नीतीश के संतोष कुशवाहा; निशाने पर संजय झा, कहा- जेडीयू में EBC की जगह नहीं

नीतीश कुमार की जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा शुक्रवार को तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो गए। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि नीतीश की पार्टी में अब ईबीसी के लिए जगह नहीं है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन की प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्णिया से सांसद रहे संतोष कुशवाहा ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थाम लिया। आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कुशवाहा ने आरोप लगाया कि अब जेडीयू में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी नाम लिए बिना निशाने पर ले लिया।

पूर्णिया से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने शुक्रवार को आरजेडी दफ्तर में मीडिया से बातचीत में कहा, “जदयू में सभी लोग विकल्प की तलाश में हैं। जदयू में अब अति पिछड़ों और लव-कुश के लिए कोई जगह नहीं है। वोट पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित समुदाय का है और शासन मुठ्ठी भर लोग वाले चला रहे हैं।”

माना जा रहा है कि उनका इशारा राज्यसभा सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मंत्री विजय चौधरी की ओर था। संजय झा का नाम लिए बिना संतोष कुशवाहा ने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी जेडीयू में वैसे लोग राज्यसभा चले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है।

दरअसल, संजय झा 2014 में दरभंगा से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, बाद में नीतीश ने उन्हें एमएलसी बनाया, फिर राज्यसभा भेजकर उन्हें जेडीयू में नंबर दो की जिम्मेदारी दी गई थी।