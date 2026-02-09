Hindustan Hindi News
नीतीश के एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से कर दी यह मांग, RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने चुटकी ले ली

संक्षेप:

विधानसभा में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा से जमीन के नेचर की समीक्षा की मांग की। इस पर भाई वीरेंद्र ने उठकर कहा कि ऐसा नहीं देखा कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से कोई आग्रह करे।

Feb 09, 2026 01:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधासभा में बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार के एक मंत्री ने दूसरे मंत्री के सामने अपनी मांग रखी तो राजद विधायक ने चुटकी ले ली। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा से राज्य की भू संपदा के नेचर की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने की मांग रखी तो राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से गुहार लगाए।

विधानसभा के अंदर कार्यवाही के दौरान उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा से जमीन के नेचर में बदलाव की मांग की। कहा कई नदियों की धारा बदलने के बाद जमीन की प्रकृति बदल गई है। इसके अलावा नदियों के किनारे भी बड़ी मात्रा में जमीन निकली है। लेकिन नियमानुसार इनपर कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी प्रकृति के कारण इनका हस्तांतरण भी नहीं हो सकता। ऐसे में पुराने प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इससे उद्योग के विकास के लिए जमीन मिलने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि कई जगह नदी ने अपनी धारा मोड़ ली है। वहां पर बांध बन जाने से जमीन खाली हो गयी है।

दिलीप जायसावाल ने कहा कि इन जमीनों का नेचर खंगाल कर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है। बिहार की ऐसी सभी जमीनों के नेचर की समीक्षा जल संसाधन मंत्री के साथ बैठकर की जाए। जमीन मिलने से उद्योग लगाने के लिए अच्छा जमीन मिलने में आसानी होगी। इन जमीनों पर विकास के अन्य कार्य भी हो सकते हैं।

उसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने बोचहां विधायक बेबी कुमारी को मौका दिया पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र बीच में बोलने लगे। कहा कि कई बार सदन का सदस्य रहा और अभी भी हूं। लेकिन, ऐसा कभी नहीं देखा कि एक माननीय मंत्री दूसरे मंत्री से आग्रह कर रहे हैं। विधायक ऐसा करते हैं तो चलेगा। यह व्यवहार सदन की गरीमा के अनुरूप नहीं है। इस पर दिलीप जायसवाल और भाई वीरेंद्र के बीच कुछ नोकझोंक होने लगी। सम्राट चौधरी ने बीच बचाव करके मामले को संभाला।

Sudhir Kumar

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

Bihar News Bihar Politics Bihar Latest News अन्य..
