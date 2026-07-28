नीतीश बांकीपुर में प्रचार नहीं करना चाहते थे, जबरन वीडियो बनाया; तेजस्वी का भूंजा गैंग पर आरोप
आरजेडी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बांकीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार नहीं करना चाहते थे, उनसे कथित भूजा गैंग ने जबरन वीडियो बनवाया।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जारी किए गए प्रचार वीडियो पर सियासत गर्माई हुई है। अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश बांकीपुर में प्रचार करने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उनसे जबरन वीडियो बनाया। तेजस्वी ने 'भूंजा गैंग' पर नीतीश से कथित ज्यादती करने का आरोप भी लगाया।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बीजेपी के भूंजा गैंग ने क्या हालत करती है। वे कितने क्रूर और खुदगर्ज लोग हैं। इनकी दशा और दिशा देखकर तरस आता है, सहानुभूति शब्द भी कम पड़ता है। अफसोसजनक स्थिति है।"
तेजस्वी ने दावा किया कि जेडीयू के लोगों ने उन्हें दबी जुबान में बताया कि नीतीश कुमार (बांकीपुर सीट पर) प्रचार करने नहीं जाना चाहते थे। इसलिए जबरन उनसे यह वीडियो बनवाया गया और ज्यादती की गई। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश अपने होश-ओ-हवास में ऐसा नहीं करते।
नीतीश ने बांकीपुर में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जारी किया वीडियो
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में वोट मांगने की अपील करते हुए नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो को जेडीयू और बीजेपी के सोशल मीडिया पेज से प्रसारित किया गया। इसी वीडियो पर सियासत गर्माई हुई है।
प्रशांत किशोर ने नीतीश के वीडियो को बताया डीपफेक
दूसरी ओर, बांकीपुर से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी एवं पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी जेडीयू अध्यक्ष के इस वीडियो को डीपफेक बताया। पीके ने दावा किया कि यह एआई जेनरेटेड वीडियो है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हार के डर से हताशा में नीतीश का फर्जी वीडियो बनाकर जारी कर दिया।
बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। मुख्य रूप से बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। मंगलवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया।
आखिरी दिन तीनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने-अपने कैंडिडेट के समर्थन में प्रचार कर वोट मांगे। बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। नितिन के राज्यसभा जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।