नीतीश कहीं नहीं जा रहे, सीएम की वैकेंसी नहीं; जेडीयू MLC खालिद अनवर अब सस्पेंस क्यों बना रहे?
खालिद अनवर ने कहा कि कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के बेटा हैं, अभी बिहार में हैं और बिहार में रहेंगे। वे तो कहीं जा नहीं रहे हैं।
नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जा रहे। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं। नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे, यह कहना जल्दबाजी। जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के विधान पार्षद खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग नीतीश कुमार को नहीं जानते है वे ही उनके बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं। जदयू एमएलसी ने यह बयान देकर सस्पेंस का माहौल बना दिया है।
लगभग बीस सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने वाले नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। अभी वे राज्य के सीएम पद पर बने हुए हैं। उनकी राजनीति पटना से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है, ऐसी चर्चा है। केंद्र में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इस सवाल के उत्तर की तलाश भी शुरू हो चुकी है। बिहार में नीतीश की कुर्सी के उत्तराधिकारी के रूप में कई नामों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने अपने बयान से सस्पेंस बढ़ा दिया है।
पटना में मीडिया से बातचीत में खालिद अनवर ने कहा कि कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के बेटा हैं, अभी बिहार में हैं और बिहार में रहेंगे। वे तो कहीं जा नहीं रहे हैं। जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं वे नीतीश कुमार से ठीक से वाकिफ नहीं हैं। जब उनसे कहा गया कि नीतीश कुमार तो अब सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे क्योंकि राज्यसभा के मेंबर निर्वाचित हो चुके हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह कहना जल्बाजी होगी। यह कहना भी मुश्किल है कोई आएगा तो वह नीतीश कुमार की राह पर चलेगा या नहीं।
खालिद अनवर ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और सीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर विकास के लिए बहुमत दिया है। वे बिहार को आगे लेकर जा रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। यह तो नीतीश कुमार को ही तय करना है कि वह खुद सीएम की कुर्सी पर बैठकर काम करेंगे या एनडीए के किसी अन्य नेता को बैठाकर काम करवाएंगे। फिलहाल बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें