नीतीश, नितिन, रामनाथ, उपेंद्र, शिवेश और एडी सिंह का राज्यसभा चुनाव में नामांकन, मतदान तय

Mar 05, 2026 02:43 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन, शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह(निवर्तमान राज्यसभा सदस्य) ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। इससे अब मतदान होना तय हो गया है। 

नीतीश, नितिन, रामनाथ, उपेंद्र, शिवेश और एडी सिंह का राज्यसभा चुनाव में नामांकन, मतदान तय

Rajya Sabha Election 2026: बिहार सीएम ने राज्यसभा चुनाव नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर अमित शाह, नितिन नवीन, ललन सिंह समेत भाजपा और जदयू के कई नेता मौजूद रहे। उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के शिवेश राम, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह(निवर्तमान राज्यसभा सदस्य) ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। इस परिस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी के पांच विधायकों और मायावती की बसपा के एक एमएलए की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अब मतदान होना निश्चित हो गया है। 16 मार्च को वोटिंग की तारीख तय की गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

Bihar News
