नीतीश, नितिन, रामनाथ, उपेंद्र, शिवेश और एडी सिंह का राज्यसभा चुनाव में नामांकन, मतदान तय
नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन, शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह(निवर्तमान राज्यसभा सदस्य) ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। इससे अब मतदान होना तय हो गया है।
Rajya Sabha Election 2026: बिहार सीएम ने राज्यसभा चुनाव नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर अमित शाह, नितिन नवीन, ललन सिंह समेत भाजपा और जदयू के कई नेता मौजूद रहे। उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के शिवेश राम, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह(निवर्तमान राज्यसभा सदस्य) ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। इस परिस्थिति में असदुद्दीन ओवैसी के पांच विधायकों और मायावती की बसपा के एक एमएलए की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि अब मतदान होना निश्चित हो गया है। 16 मार्च को वोटिंग की तारीख तय की गई है।
