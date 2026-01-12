Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish my guardian RCP Singhs words changed at dahi chuda feast before Rajya Sabha elections
नीतीश मेरे अभिभावक, राज्यसभा चुनाव से पहले दही-चू़ड़ा भोज में बदले आरसीपी सिंह के बोल

संक्षेप:

आरसीपी सिंह ने कहा  कि 25 वर्षों में उन्होंने बिहार का जो विकास किया है वह ऐतिहासिक है। यह बात उन्होंने तब कही जब एक ही आयोजन में दोनों के बीच बात नहीं हुई।

Jan 12, 2026 11:01 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
RCP Nitish Kumar News: पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रशासनिक और राजनीतिक साथ रहा है। 25 वर्षों में उन्होंने बिहार का जो विकास किया है वह ऐतिहासिक है। यह बात उन्होंने तब कही जब एक ही आयोजन में दोनों के बीच बात नहीं हुई। राज्य सभा चुनाव स पहले आरसीपी सिंह के बोल बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ उनके तीखे बयान सुर्खियों में रहते थे। पूर्व नौकरशाह आरसीपी सिंह फिलहाल प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में हैं।

आरसीपी सिंह रविवार को दरोगा राय पथ स्थित पटेल भवन में आयोजित दही-चूड़ा भोज के मौके पर ये बातें कही। इस भोज में आरसीपी सिंह समेत कई राजनेता, कार्यकर्ता और आमलोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि, आरसीपी से उनकी कार्यक्रम के दौरान मुलाकात नहीं हुई। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत जदयू महासचिव रणविजय कुमार और जितेंद्र पटेल ने किया। मौके पर विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल समेत सीमा पटेल, इर्शादुल्लाह, रामचरित्र प्रसाद, अरविंद सिंह, इन्द्रजीत पटेल, राधिका पटेल, ललिता पटेल, संजू कुमारी, सतेन्द्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

आरसीपी सिंह राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। फिर राज्यसभा चुनाव सामने है। इससे पहले वे नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताने लगे हैंं। आरसीपी के नाम से चर्चित रामचंद्र प्रसाद सिंह की नौकरशाही के दौर में नीतीश कुमार से इतनी करीबी हुई कि सीएम ने उन्हें जदयू में शामिल कर लिया। नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त नेताओं में उनका नाम शामिल हो गया। उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। केंद्र में मंत्री बनाए गए। लेकिन बदलते राजनैतिक हालात में दोनों के बीच इतनी दूरी हो गई कि आरसीपी ने जदयू छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए।

आरसीपी ने अपनी पार्टी भी बना ली। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रशांत किशोर के साथ चले गए। जन सुराज पार्टी में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उनकी बेटी को टिकट दिया गया पर जन सुराज के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। राज्यसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करके केसी त्यागी भी चर्चा के केंद्र में हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
