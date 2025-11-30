सम्राट चौधरी को बधाई देने अब पहुंचे नीतीश मिश्रा, NDA कैबिनेट में BJP ने मंत्री नहीं बनाया

संक्षेप: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और नीतीश की नई सरकार के गठन के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होने एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी।

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई। 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई है। इस बीच नीतीश कुमार की नई सरकार में डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पू्र्व मंत्री और झंझारपुर से भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होने विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत हेतु उन्हें बधाई दी तथा सरकार में मिले नवदायित्व हेतु शुभकामनाएं दी। रविवार को नीतीश मिश्रा ने पटना स्थित उपमुख्यमंत्री के आवास पर मुलाकात की।

आपको बता दें इस बार नीतीश मिश्रा को एनडीए की नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। हालांकि कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में उनके नाम की भी चर्चा बनी हुई थी। इससे पहले वे नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री थे। रविवार को सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद उन्होने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाक़ात कर विधानसभा चुनावों में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत हेतु उन्हें बधाई दी तथा सरकार में मिले नवदायित्व हेतु शुभकामनाएं दी।