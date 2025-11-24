Nitish Ministers Take Charge LIVE: 'विजय सिन्हा भूमि पुत्र है...' बोले डिप्टी सीएम- जमीन माफियाओं पर कसेंगे शिकंजा

संक्षेप: Nitish Ministers Take Charge LIVE: पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को विभाग में काम शुरू कर दिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि बिहार के लोगों को हर 40 किलोमीटर पर फोरलेन सड़क की सुविधा दी जाएगी और उन्हें प्राथमिकताओं के साथ पूरा किया जाएगा।

Nitish Ministers Take Charge LIVE: बिहार में नई सरकर के गठन के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्रियों ने अपना-अपना कार्यभार संभाल लिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने आज कार्यभार ग्रहण किया है। श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि वो काम को गति देंगे और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि श्रमिक कल्याण ही उनकी प्राथमिकता होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इनके अलावा पशुपालन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव और नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी पदभार संभाल लिया है। इधर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को विभाग में काम शुरू कर दिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि बिहार के लोगों को हर 40 किलोमीटर पर फोरलेन सड़क की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में जिन सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है उन्हें प्राथमिकताओं के साथ पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा।

Nitish Ministers Take Charge LIVE: 13: 08 PM- Nitish Ministers LIVE: बिहार के उपमुख्यमंत्री और भू-राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "यह भूमि-राजस्व विभाग है। विजय सिन्हा भूमि पुत्र है। हमारी मातृभूमि का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है... न्यायालयों में बिहार के लोगों के सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद के कारण जाते हैं, उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। पारदर्शिता के साथ, कानून के दायरे में न्याय सुलभता उपलब्ध करवाने की हमारी प्राथमिकता होगी। सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है... हमने कई नई पहल भी आगे बढ़ाई है। यहां भी उसकी समीक्षा कर स्थायी समाधान किए जा रहे हैं और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को पूरा करेंगे... विकास के लिए पूरी रणनीति बनेगी। जितने भी विकास के विभाग हैं, उन सभी को भूमि चाहिए और भूमि-राजस्व विभाग सदुपयोग के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ प्रयास करता रहेगा। बालू माफियाओं से भी हम निपटते रहे हैं जिसके काफी अच्छे परिणाम आए हैं। राजस्व भी काफी बढ़ा है..."

13: 04 PM- Nitish Ministers LIVE: बिहार के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नए सचिवालय में शराबबंदी विभाग के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, "समीक्षा करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है वो हम करेंगे...शराबबंदी रहेगी। उसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसे ठीक करेंगे।"

12: 54 PM- Nitish Ministers LIVE: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और स्पष्ट कहा कि प्रदेश में भूमि से जुड़ी अनियमितताओं, कब्जाधारी नेटवर्क और माफियागिरी पर अब सरकार की नज़र और भी सख्त होने वाली है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही भूमि माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

12: 41 PM- Nitish Ministers LIVE: बिहार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा, 'कोई भी जिम्मेदारी एक चुनौती होती है मैं इस जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में लेता हूं जो मुख्यमंत्री का विजन और सरकार का जो लक्ष्य है और सरकार की मंशा तथा मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार विभाग आगे बढ़े इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा।"

12: 29 PM- Nitish Ministers LIVE: बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, "बिहार की NDA सरकार ने पहले भी विकसित बिहार के सपने को साकार करने का काम किया और 2025-20 का जो समय हमें मिला है, उसमें हमें प्रधानमंत्री मोदी के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के माध्यम से जिस रोडमैप को पिछले 20 वर्षों में गति दी है, उसे और गतिमान करना... सबसे बड़ा विषय है गुणवत्ता पूर्ण सड़कों का निर्माण..."

12: 21 PM- Nitish Ministers LIVE: नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने चार्ज संभाल लिया है।

11: 57 AM- Nitish Ministers LIVE: पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को विभाग में काम शुरू कर दिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को हर 40 किलोमीटर पर फोरलेन सड़क की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में जिन सड़क परियोजनाओं की घोषणा की है उन्हें प्राथमिकताओं के साथ पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा।

11: 52 AM- Nitish Ministers LIVE: श्रम संसाधन मंत्री संजय टाइगर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि वो काम को गति देंगे और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। संजय सिंह टाइगर ने कहा कि श्रमिक कल्याण ही उनकी प्राथमिकता होगी।

11: 39 AM- Nitish Ministers LIVE: पशुपालन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है।

11: 38 AM- Nitish Ministers LIVE: बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

11: 34 AM- Nitish Ministers LIVE: नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सोमवार को विभागीय कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण किया है।

11: 25 AM- Nitish Ministers LIVE: नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण विभाग भी आज परिवहन विभाग का जिम्मा संभाल सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर साढ़े बारह बजे के बाद मंत्री श्रवण कुमार परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे।