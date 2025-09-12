नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार को सफाई कर्मियों ने घेरा, गाड़ी के आगे लेटे; मची अफरातफरी

नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में सफाई कर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ गया। अपने मांगों को लेकर नारेबाजी के बीच कई कर्मी मंत्री के वाहन के सामने आकर लेट गए और आगे बढ़ने से रोकने लगे। इस दौरान अफरातफरी मच गई।

सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में शुक्रवार को उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन से लौट रहे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का स्थानीय स्वच्छता कर्मियों ने घेराव कर लिया। अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन ने सभा स्थल के बाहर तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण देने के बाद जैसे ही मंत्री मंच से उतरकर अपने वाहन की ओर बढ़े, तभी उच्च विद्यालय पोखर के पास पहले से मौजूद स्वच्छता कर्मियों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते कई कर्मी मंत्री के वाहन के सामने आकर लेट गए और आगे बढ़ने से रोकने लगे। कुछ प्रदर्शनकारी गाड़ी के किनारों से भी चिपक गए, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई।

मंत्री श्रवण कुमार स्थिति को भांपते हुए तेजी से अपने वाहन पर चढ़े। लेकिन भीड़ के बीच उनका वाहन आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। लगभग पंद्रह मिनट की मशक्कत के बाद रास्ता साफ हुआ और मंत्री का काफिला गंतव्य की ओर निकल गया। भाषण समाप्त होते ही जब मंत्री लौट रहे थे, तब अचानक विरोध प्रदर्शन की इस घटना ने पूरे माहौल को गरमा दिया। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में तो ले लिया, लेकिन घटना ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है।

प्रदर्शन में शामिल कर्मियों का आरोप था कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था, लेकिन अब मानदेय घटाकर असमान्य रूप से कम कर दिया गया है। साथ ही, महीनों से समय पर भुगतान नहीं होने की शिकायत भी की गई। स्वच्छता कर्मी ने सभी स्वच्छता कर्मियों को स्थायी करने, मानदेय पूर्व की तरह नियमित देने, बुनियादी सुविधाए जैसे स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा सामग्री और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे।