खरमास बाद खेला होगा? रामकृपाल बोले- 78 से 25 पर आ गए, 20 हमारे संपर्क में; तेजस्वी को नसीहत

संक्षेप: कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान रहे राम कृपाल यादव ने कहा है कि जनता ने राजद को समाप्ति की ओर भेज दिया है। उनके 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं।

चुनाव में हार और लैंड फॉर जॉब केस में चार्जशीट की दंश झेल रहे राजद और लालू परिवार पर बीजेपी नेता और नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजद के 25 में से 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। खरमास के बाद वे कभी भी एनडीए के पाले में आ सकते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को विदेश यात्रा से निकलकर जनता के बीच बने रहने की नसीहत दी है।

बिहार में खरमास का बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति पर चूड़ा-दही भोज के साथ खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्य शुरू होते हैं। सियासत में भी खरमास चर्चा में रहता है। इस बार भी खरमास बाद ब़ड़े खेल का दावा किया जा रहा है। कभी लालू प्रसाद यादव के हनुमान रहे राम कृपाल यादव ने कहा है कि जनता ने राजद को समाप्ति की ओर भेज दिया है। पिछले चुनाव में उनके 78 विधायक थे। इस बार 25 पर समेट कर रख दिया। इनमें से बीस मेरे संपर्क में हैं। वे कभी भी इधर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव और उनके नेता कार्यकर्ता अपना दर्द छिपाने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं।

मीडिया कर्मियों से पटना में बात करते हुए राम कृपाल यादव ने कहा कि राजद के दिन चले गए। लाख प्रयास कर लें लेकिन सफल नहीं होंगे। लाख प्रयास कर लें पर कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता ने दिल से उतार दिया है। यह भी कहा कि राजद को अपने विधायकों को संतुष्ट रखना चाहिए। तेजस्वी यादव विदेश दौड़े पर हैं पर उनके विधायक छिटक रहे हैं। वे जनता से भी दूरी पर रहते हैं। राजद का सरकार बनाने और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।राम कृपाल यादव इससे पहले भी ऐसा दावा कर चुके हैं। एक बार फिर बात दोहराने से सियासी महकमे में चर्चा का विषय बन गया है।