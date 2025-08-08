मंत्री मंगल पांडे का दिखा अलग रूप, बन गए दलित कन्या के पिता; पत्नी संग कन्यादान कर हुए भावुक

वीरेंद्र राम और श्रीकांति देवी की पुत्री मीरा कुमारी की शादी को लेकर पतार गांव में जश्न का माहौल था। स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय ने इस समारोह में मीरा का कन्यादान कर सामाजिक समरसता की ऐतिहासिक मिसाल पेश की।

नीतीश कुमार के मंत्री मंगल पांडे का गुरुवार को एक अलग रूप दिखा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अभियान को साकार रूप देते हुए आंदर प्रखंड मुख्यालय के पतार गांव में स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय ने रविदास समाज की बेटी का कन्यादान किया। इसी गांव के निवासी वीरेंद्र राम और श्रीकांति देवी की पुत्री मीरा कुमारी की शादी को लेकर पूरा पतार गांव में जश्न का माहौल था। स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय ने इस समारोह में कन्या मीरा का कन्यादान कर सामाजिक समरसता की ऐतिहासिक मिसाल पेश की। उन्होंने पत्नी उर्मिला पांडेय के साथ मिलकर मीरा का कन्यादान किया।

मीरा का विवाह ग्राम सोनाकारा निवासी राजेंद्र राम के पुत्र रितेश कुमार राम से हुई। विवाह समारोह के साक्षी मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री जनक राम सहित एनडीए के विभिन्न दलों के कई प्रमुख नेता बने। सभी ने इस अनूठी पहल की खुले दिल से सराहना की। इस अवसर पर सूबे के कई वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

शादी को लेकर दुल्हन की तरह सजाया गया पतार गांव गांव की गलियों, चौक चौराहों, मंदिर, विवाह स्थल, और आसपास के क्षेत्रों को सजाया गया था। वहीं विवाह स्थल और अन्य जगहों पर दो दिन पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी और ने स्थानीय नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। और लगातार अपडेट करने में लगे हुए थे।

पाणिग्रहण संस्कार मेरे लिए सौभाग्य की बात कन्यादान के समय मंत्री मंगल पांडेय व उनकी पत्नी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि यह हर किसी के लिए काफी भावुक पल होता है। पिता- माता अपनी बेटी का पाणिग्रहण संस्कार करते हैं तो उनको पुण्य की प्रप्ति होती है, यह मेरा सौभाग्य है। पूरे आयोजन में उत्साह, सौहार्द और भावनात्मक अपनापन देखने को मिला। मंत्री मंगल पांडेय की यह पहल आने वाले समय में समाज में नई सोच और सकारात्मक बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह घटना बताती है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, तो समाज में भेदभाव की दीवारें स्वतः गिर जाती हैं। सीवान का यह क्षण इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है।

कन्यादान मेरे लिए सौभाग्य की बात : मंगल मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि यह केवल एक विवाह नहीं, सामाजिक समरसता का एक संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कन्यादान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। समाज के हर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य एनडीए की सरकार कर रही है। पीएम का संकल्प है कि हर वर्ग के लोगों को बराबर का हक मिले। सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए हम विकास की राह को तेज करते हैं।

सामाजिक समरसता की दिशा में एक सशक्त संदेश : अशोक चौधरी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह समारोह साबित करता है कि सरकार के मंत्री समाज के सेवक भी हैं। मंगल पांडेय का यह कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और सामाजिक समरसता की दिशा में एक सशक्त संदेश है। एनडीए की सरकार हर वर्ग के विकास का कार्य करती है। इसी के तहत हम आज दलित समाज की बेटी के शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं और मंत्री ने इस कार्य को कर रहे हैं।

ऐसे कार्य नई सोच से ही संभव : जनक राम मंत्री जनक राम ने कहा कि ऐसे कार्य समाज में नई सोच और एकता का वातावरण बनाते हैं। यह केवल एक विवाह नहीं, सामाजिक न्याय, आत्मीयता और समानता की भावना को मजबूत करने वाला कदम है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। वहीं सीवान भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी ने कहा कि मंगल पांडेय ने जो किया है, वह भाजपा की नीतियों और विचारधारा का जीवंत उदाहरण है। सीवान की धरती पर यह घटना सामाजिक समरसता की मिसाल बन गई है।