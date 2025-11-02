Video देखेंः जब नीतीश के मंत्री का दम घुटने लगा, होटल के लिफ्ट में फंसे महेश्वर हजारी कैसे निकले?

संक्षेप: बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर में एक होटल के लिफ्ट में करीब एक घंटे तक फंसे रहे। दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला गया।

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे नीतीश सरकार के निवर्तमान मंत्री महेश्वर हजार उस समय दम घटुने लगा जब वे एक होटल की लिफ्ट में फंस गए। होटल कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रविवार को वे अपने विधानसभा क्षेत्र गए थे। वे समस्तीपुर के कल्याणपुर से जदयू के सिंबॉल पर चुनाव लड़ रहे हैं।

बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी मथुरापुर घाट स्थित एक होटल में ठहरे थे। नीचे उतरते वक्त वे लिफ्ट में करीब एक घंटे तक फंसे रहे। मंत्री हजारी अपने समर्थकों के साथ होटल की चौथी मंजिल से नीचे आ रहे थे,तभी लिफ्ट अचानक बीच में ही रुक गई। लिफ्ट के भीतर घुटन बढ़ने लगी तो मंत्री और उनके साथ मौजूद लोगों ने इमरजेंसी सायरन दबाया। इसके बाद होटल प्रबंधन और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

सायरन की आवाज सुनकर होटल के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। होटल की रेस्क्यू टीम ने काम शुरू किया। जब लिफ्ट फिर से चालू नहीं हो पाया तो टीम ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़ दिया। गेट खुलते ही मंत्री एवं लिफ्ट में फंसे अन्य लोग जल्दी से बाहर निकले। होटल प्रबंधन के मुताबिक,प्रारंभिक जांच में ओवरलोड की वजह से लिफ्ट के फंसने की बात सामने आई है।

गौरतलब है कि मंत्री महेश्वर हजारी,जो इस बार कल्याणपुर सीट से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार के सिलसिले में अपने समर्थकों के साथ होटल से निकल रहे थे। घटना के बाद समर्थकों ने राहत की सांस ली, वहीं मंत्री के समर्थकों ने होटल प्रबंधन पर लिफ्ट मेंटनेंस में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया।