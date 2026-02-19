राबड़ी देवी के सवाल पर नीतीश के मंत्री ऐक्शन में, सुनील कुमार बोले- छात्रा आत्महत्या की समीक्षा होगी
राबड़ी देवी ने मैट्रिक परीक्षा में देरी के कारण छात्रा को परीक्षा का मौका नहीं दिए जाने और उसकी आत्महत्या के मामले पर नाराजगी जतायी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया है।
पटना के मसौढ़ी में परीक्षा छूटने पर छात्रा की आत्महत्या का मामला गुरुवार को विधानसभा और विधान परिषद में जोर शोर से उठाया गया। राजद नेत्री और नेता विरोधि दल राबड़ी देवी ने पांच मिनट तक लेट पहुंचने पर परीक्षा से वंचित किए जाने को अपराध बताया। कहा कि बच्चों को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने थोड़ा समय देने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की समीक्षा की जाएगी। कोई दोषी मिला तो कार्रवाई भी होगी।
गुरुवार को विधान मंडल परिसर में राजद नेताओं ने मैट्रिक छात्रा की आत्महत्या का मामला उठाया। राबड़ी देवी ने कहा कि छात्रा की परीक्षा छूट जाने से वह घबराहट में आ गई। लेकिन यह गलत हुआ। पांच मिनट तक देरी से पहुंचना अपराध नहीं है। बल्कि जिनकी वजह से छात्रा की जान गई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
राबड़ी देवी ने मैट्रिक परीक्षा में देरी के कारण छात्रा को परीक्षा नहीं दिए जाने और उसके द्वारा आत्महत्या के मामले पर नाराजगी जतायी। उन्होंने कहा कि पांच मिनट की देरी के कारण परीक्षा से वंचित करना अपराध है।
गुरुवार को विधान परिषद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रा ने हताश होकर आत्महत्या कर ली। जिन लोगों ने स्कूल में छात्रा को घुसने नहीं दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने में 5 मिनट देर हुई तो क्या हो गया, परीक्षा देने दिया जाना चाहिए। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कहीं बोलने नहीं देती। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, सभी जगह वह विपक्ष को दबाती है। उन्होंने शराब को लेकर सवाल उठाया और कहा कि आज बिहार में शराब कहां से आ रही है? राज्य के बॉर्डर पर सरकार के अधिकारी हैं, फिर कैसे बिहार में इतनी शराब आ रही है? उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मसौढ़ी में देरी से पहुंचे के कारण मैट्रिक की छात्रा को परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया गया था, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली थी।
इसके जवाब में सुनील कुमार ने कहा कि अभी सदन से बाहर आए हैं। कार्यालय में जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अभी संज्ञान में मामला लाया गया है। इसके सभी पक्षों की समीक्षा की जाएगी। और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनील कुमार ने गुरुवार को सदन में अपने मंत्रालय का बजट पेश किया जिसे स्वीकृति दे दी गई। मंगलवार को पटना में कुछ मिनट देरी से पहुंचने पर छात्रा को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गयी। छात्रा ने उसी शाम ट्रेन से कटकर जान दे दी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें