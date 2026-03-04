बिहार में होली बाद राजनीति का नया रंग? नीतीश राज्यसभा में, भाजपा का सीएम, निशांत डिप्टी!
सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि होली के बाद बिहार में नेतृत्व बदल सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा सकते हैं और बिहार में भाजपा का सीएम बन सकता है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
होली के बाद बिहार में बड़े सियासी बदलाव के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का सीएम बनाया जा सकता है। साथ ही, नीतीश के बेटे निशांत कुमार का भी राजनीति में आगमन होगा। उन्हें बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि, इन अटकलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बिहार की पांच सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में अब तक उम्मीदवारों पर मंथन जारी है, बुधवार रात या गुरुवार सुबह तक फैसला हो सकता है। इस बीच, खबर है कि एनडीए के सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है।
अब तक कहा जा रहा था कि नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में पदार्पण कराकर उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। पार्टी के वरीय नेता भी इसके संकेत दे रहे थे। हालांकि, अब खुद नीतीश के राज्यसभा जाने पर विचार हो रहा है। टीवी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने जेडीयू को यह सुझाव दिया है। इस पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है।
आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू में मंथन का दौर चल रहा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी समेत पार्टी के आला नेता सीएम नीतीश से बातचीत कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार 5 मार्च को अंतिम दिन है। भाजपा ने अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन जेडीयू के दो प्रत्याशियों के नामों का औपचारिक ऐलान बाकी है।
नीतीश ही लेंगे अंतिम फैसला
बिहार में अगर नेतृत्व बदलना है तो इसका फैसला खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। जो भी अटकलें चल रही हैं, उन पर अभी जेडीयू के अंदर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के नेताओं ने सीएम के सामने यह सुझाव रख दिया है। अब नीतीश का अंतिम फैसला क्या होता है, इस पर कुछ घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी।
जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि राज्यसभा उम्मीदवारों पर पार्टी में चर्चा चल रही है। नीतीश के राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ मीडिया में अटकलें हैं, पार्टी की ओर से कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई निर्णय होता है तो जानकारी दे दी जाएगी।
बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति
बिहार विधानसभा में कुल 243 में से 202 विधायक एनडीए के हैं। इनमें से भाजपा के सर्वाधिक 89 विधायक हैं। नीतीश की पार्टी जदयू के 85, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के 19, जीतनराम मांझी की हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के 4 विधायक हैं। चर्चा है कि अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो सर्वाधिक विधायकों वाली भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। यह पूरा गणित अब तक अटकलबाजी पर चल रहा है, गुरुवार सुबह तक स्थिति पूरी स्पष्ट होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें