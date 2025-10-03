Nitish loses one MLA before elections Sanjeev Kumar to join Tejashwi RJD today चुनाव से पहले नीतीश को एक MLA का नुकसान, संजीव कुमार आज तेजस्वी की राजद में शामिल होंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
Nitish loses one MLA before elections Sanjeev Kumar to join Tejashwi RJD today

चुनाव से पहले नीतीश को एक MLA का नुकसान, संजीव कुमार आज तेजस्वी की राजद में शामिल होंगे

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले जदयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार का एक विधायक कम हो गया है। परबत्ता MLA संजीव कुमार जदयू छोड़कर तेजस्वी यादव की राजद में शामिल होने जा रहे हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, खगड़ियाFri, 3 Oct 2025 06:41 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को चुनाव से पहले एक विधायक का नुकसान हो गया है। खगड़िया जिले के परबत्ता से जदयू के विधायक संजीव कुमार ने पाला बदल लिया है। वे शुक्रवार को लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दामन थामेंगे। चर्चा है कि अब राजद के लालटेन सिंबल से संजीव कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे।

विधायक संजीव कुमार ने शुक्रवार सुबह अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जदयू छोड़कर राजद में जाने की जानकारी दी। हालांकि, इसके कयास कुछ दिनों से लगाए जा रहे थे। संजीव कुमार ने कहा कि वह दोपहर एक बजे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

परबत्ता विधायक डॉ. संजीव कुमार का जदयू में टिकट कटने की चर्चा सियासी गलियारों में चल रही थी। पिछले दिनों विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि उन्हें टिकट मिले या ना मिले वह जनता के काम करते रहेंगे। वह लड़ाई लड़ेंगे और परबत्ता की जनता की जीत होगी। उन्होंने अपनी ही सरकार के कुछ नेताओं पर परबत्ता में विकास कार्यों पर रोक लगाने के आरोप भी लगाए थे।

बता दें कि संजीव कुमार को जदयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में परबत्ता से टिकट दिया था। उन्होंने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को महज 951 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। संजीव के पिता आरएन सिंह जदयू के दिग्गज नेता रहे, उनका इसी साल मई महीने में निधन हो गया था। आरएन सिंह परबत्ता से 4 बार विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे। उन्हें खगड़िया का विकास पुरुष कहा जाता था।