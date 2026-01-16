समृद्धि यात्रा में लालू-राबड़ी राज पर बरसे नीतीश, बोले- मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं किया, मोदी को सराहा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish lashed out at Lalu-Rabri in Samruddhi Yatra praised PM Narendra Modi
मुख्यमंत्री ने बेहतर बिहार बनाने की दिशा में सहयोग देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की वहीं राज्य को बदहाली के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर तीखा वार किया।

Jan 16, 2026 01:27 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Kumar Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया से हुई। जिला मुख्यालय कुमार बाग पहुचे नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा की और जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बेहतर बिहार बनाने की दिशा में सहयोग देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की वहीं राज्य को बदहाली के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार पर तीखा वार किया। मुख्यमंत्री ने एनडीए राज में सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा भी दिया। दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार खुले मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवम्बर 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। उससे पहले जिनकी सरकार थी उन्होंने जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। मुसलमानों का वोट लेते रहे पर उनके लिए भी कुछ नहीं किया। अक्सर हिंदू और मुसलमान में विवाद होता था। हमारी सरकार आई तो सभी झगड़े समाप्त हो गए। महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए काफी काम किए गए। पहले स्कूलों में ना टीचर थे और ना भवन। एनडीए की सरकार बनी तो भवन बनवाए गए और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई। शिक्षक भर्ती अभी भी चल रही है।

सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का खुलकर सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की सौगात दी। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उन्हें पूरा भी कराया। बजट में बिहार को तरजीह दी जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं। घर घर मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। महिलाओं को सबल बनाने के लिए योजना चलाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। युवाओं को नौकरी दी जा रही है। पांच सालों में सरकार एक करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करेगी। सीएम ने कहा कि अब बिहार काफी आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में हमारे राज्य का नाम शुमार होगा। देश के विकास में बिहार अपनी भूमिका निभाएगा।

सीएम ने का कि बिहार में उद्योंगों के विकास के लिए सरकार तत्पर है। बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने पर काम शुरू हो गया है जिसमें किसानों के फसल को बाजार और राज्य वासियों को काम मिलेगा। चनपटिया चीनी मिल को जल्द चालू किया जाएगा। राज्य नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों से बात हो रही है। हर जिले में इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं।

