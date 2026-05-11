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नीतीश ने रखी आधारशिला, सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन; नितिन नवीन के पिता के नाम पटना का यह रोड

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन की सरकार दी। अब सम्राट चौधरी इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

नीतीश ने रखी आधारशिला, सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन; नितिन नवीन के पिता के नाम पटना का यह रोड

Bihar News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। मेरे पिता नवीन किशोर सिन्हा की जयंती है। पिता विधायक थे, तब उन्होंने मंदिरी नाला समेत अन्य नालों को सड़क के रूप में विकसित करने का सपना देखा था। खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विजन को धरातल पर उतारा। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों इसका उद्घाटन हो रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार समृद्ध बनेगा।

भाजपा अध्यक्ष सोमवार को नवीन किशोर सिन्हा पथ (मंदिरी नाला पथ) के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा पहले नाले के बगल में लोग जीने को विवश थे, आज उनके सामने चौड़ी सड़क बन गई है। यही एनडीए सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन की सरकार दी। सुशासन की सरकार से समृद्ध बिहार बनाने का सपना सम्राट के नेतृत्व में हमलोग पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को सड़क के रूप में विकसित करते नालों को भी जीवंत रखने का कार्य सरकार कर रही है। सभी नालों पर सड़क निर्माण और ड्रेनेज का काम चल रहा है। जल्द ही यह भी पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि मंदिरी पथ सीधे जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा, जिसके लिए 54 करोड़ से इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पथ से पटना को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए यह सबसे सुगम रास्ता होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में कई आयाम नीतीश कुमार ने जोड़ा है। सम्राट चौधरी इसको और गति दे रहे हैं। राज्य के शहरी क्षेत्र में विकास के कई और आयाम जुड़ेंगे। एक समय था कि पटना में नगर निगम की कोई आधारभूत संरचना नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वायत्ता के साथ निगमों को पूरी ताकत दी है। राज्य की योजनाओं के साथ नगर निकाय भी अपनी योजनाओं को रूप दे रहा है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में बिहार सरकार के सहयोग से आप सभी के लिए मैं काम करता रहूंगा।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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