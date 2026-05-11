नीतीश ने रखी आधारशिला, सम्राट चौधरी ने किया उद्घाटन; नितिन नवीन के पिता के नाम पटना का यह रोड

नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन की सरकार दी। अब सम्राट चौधरी इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

Bihar News: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। मेरे पिता नवीन किशोर सिन्हा की जयंती है। पिता विधायक थे, तब उन्होंने मंदिरी नाला समेत अन्य नालों को सड़क के रूप में विकसित करने का सपना देखा था। खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विजन को धरातल पर उतारा। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों इसका उद्घाटन हो रहा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार समृद्ध बनेगा।

भाजपा अध्यक्ष सोमवार को नवीन किशोर सिन्हा पथ (मंदिरी नाला पथ) के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा पहले नाले के बगल में लोग जीने को विवश थे, आज उनके सामने चौड़ी सड़क बन गई है। यही एनडीए सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन की सरकार दी। सुशासन की सरकार से समृद्ध बिहार बनाने का सपना सम्राट के नेतृत्व में हमलोग पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल मंदिरी नाले का ही नहीं, पटना के कई बड़े नालों को सड़क के रूप में विकसित करते नालों को भी जीवंत रखने का कार्य सरकार कर रही है। सभी नालों पर सड़क निर्माण और ड्रेनेज का काम चल रहा है। जल्द ही यह भी पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि मंदिरी पथ सीधे जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा, जिसके लिए 54 करोड़ से इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पथ से पटना को एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। पटना से उत्तर बिहार जाने के लिए यह सबसे सुगम रास्ता होगा।