अब यहीं सब काम करेंगे.., सम्राट चौधरी की पीठ थपथपा बोले नीतीश; बिहार के नए सीएम पर बड़ा इशारा

अपना संबोधन खत्म करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब आते हैं दोबारा तो हाथ उठाइएगा। ' इसके बाद सीएम नीतीश कुमार मंच पर मौजूद सम्राट चौधरी के पास जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसपर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यह माना जा रहा है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री की रेस में राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। हालांकि, सम्राट चौधरी के बिहार के नए सीएम बनने की अलग-अलग वजहों पर अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन अब समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई जिले में नीतीश कुमार ने मंच से जो कुछ कहा उससे भी इस बात को बल मिलता दिख रहा है।

दरअसल जमुई में नीतीश कुमार ने मंच सम्राट चौधरी की और मुखातिब होते हुए कहा, ये सब लोग यहां का पूरा काम कर रहे हैं। यहीं आगे सब करेंगे। कितना बढ़िया काम हो रहा है। आप लोगों का विकास होगा।' अपना संबोधन खत्म करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अब आते हैं दोबारा तो हाथ उठाइएगा। ' इसके बाद सीएम नीतीश कुमार मंच पर मौजूद सम्राट चौधरी के पास जाते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। मंच पर मौजूद सभी लोग भी अपना हाथ उठा कर नीतीश कुमार के वकतव्य का समर्थन करते हैं। मंच से सम्राट चौधरी भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते नजर आए। वहां मंच के नीचे मौजूद लोगों ने भी जमकर तालियां बजाईं।