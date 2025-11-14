20 साल पहले ही कैसे नीतीश ने लिख दी थी 2025 बिहार चुनाव की स्क्रिप्ट? नतीजों से समझें

संक्षेप: Bihar Chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को देखकर राजनीतिक पंडित भले ही अवाक रह गए हों, लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि दो दशक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा साइकिल और पोशाक देकर स्कूल भेजी गईं उन छोटी बच्चियों ने आज वयस्क होकर मतदान कर दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों को देखकर राजनीतिक पंडित भले ही अवाक रह गए हों, लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि दो दशक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा साइकिल और पोशाक देकर स्कूल भेजी गईं उन छोटी बच्चियों ने आज वयस्क होकर मतदान कर दिया है। इसी का नतीजा आज सबके सामने है। यूं कहें तो इस परिणाम की पटकथा 2005 में ही लिख दी गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, नीतीश कुमार जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने छोटी लड़कियों को पोशाक और साइकिल देकर स्कूल पहुंचा दिया। ये वही बच्चियां थीं, जिनके माता-पिता कानून-व्यवस्था के डर से उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। नीतीश कुमार ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी और स्कूल जा सकेंगी।

यही कारण था कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कानून-व्यवस्था सुधार के लिए नीतीश सरकार को सलाम किया था। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा न था कि नीतीश का महिलाओं के सशक्तिकरण में किया गया निवेश 15 साल बाद इतना मूल्यवान साबित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश ने लड़कियों को पढ़ाई की सुविधा देने के बाद उनके रोजगार पर भी ध्यान केंद्रित किया।

2006 में ही महिलाओं के लिए जीविका समूह गठित किए गए, जिनकी सदस्य संख्या आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। नीतीश यहीं नहीं रुके; उन्होंने महिलाओं को पंचायतों और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। इन प्रयासों से बिहार के जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। मुख्यमंत्री की शराबबंदी का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन जिन्होंने जमीनी स्तर पर महिलाओं से बात की, उन्हें बताया गया कि भले ही लोग छिपकर शराब पी रहे हों, लेकिन आज भी चौक-चौराहों पर शराबियों का आतंक नजर नहीं आता।