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आज दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, कल राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ; बोले विजय चौधरी- BJP करेगी लीड

Apr 09, 2026 06:21 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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विजय चौधरी ने यह भी कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, लिहाजा लीड उन्हें ही लेना है। निर्णय उनका ही होगा। हम एनडीए के साथ हैं। सीएम के इस्तीफे के बाद कैबिनेट स्वत: भंग हो जाएगी। ऐसे में नयी सरकार का गठन किया जाएगा। शुभ मुहूर्त में अच्छा दिन देखकर यह काम होगा।

आज दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार, कल राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ; बोले विजय चौधरी- BJP करेगी लीड

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली जाएंगे। वह 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनसे बिहार की भावी राजनीति को लेकर विचार-विमर्श होगा। दरअसल, नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद बिहार में नयी सरकार का गठन होना है। संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 अप्रैल को दिल्ली जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि नीतीशजी का दिल्ली जाना पूरे बिहार को अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह उनका निर्णय था, इसलिए हम बाध्य हैं। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, लिहाजा लीड उन्हें ही लेना है। निर्णय उनका ही होगा। हम एनडीए के साथ हैं। सीएम के इस्तीफे के बाद कैबिनेट स्वत: भंग हो जाएगी। ऐसे में नयी सरकार का गठन किया जाएगा। शुभ मुहूर्त में अच्छा दिन देखकर यह काम होगा।

बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को संकेत दिया कि कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्यता से जुड़ी औपचारिकताएं संभवतः शुक्रवार तक पूरी हो जाएंगी। मंत्री ने नई सरकार के गठन को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की बैठक में शामिल होंगे, जहाँ राज्य में नई सरकार के गठन की रूपरेखा तय की जाएगी।

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विजय चौधरी ने कहा कि सरकार का गठन "उचित और शुभ समय" पर होगा और इस तरह के निर्णय सोच-समझकर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना है, जिसके बाद राजग सहयोगियों के बीच विचार-विमर्श शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राजग के सभी घटक दल मिलकर नई सरकार के बारे में सामूहिक निर्णय लेंगे।

मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार 11 अप्रैल को दिल्ली में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद पटना लौट सकते हैं। इस दौरान दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की भी संभावना है। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार 16 मार्च को अन्य नेताओं के साथ राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश राम और उपेन्द्र कुशवाहा शामिल हैं। जदयू के रामनाथ ठाकुर और हरिवंश, राजद के अमरेन्द्रधारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता तथा आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल 09 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।

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दिल्ली में बिहार भाजपा नेताओं की बैठक कल

बिहार भाजपा के नेताओं की दस अप्रैल को दिल्ली में बैठक होगी। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता की मौजूदगी में यह बैठक होगी। बिहार में नई सरकार के गठन के बीच दिल्ली में हो रही यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 को लेकर भी 10 अप्रैल को ही बिहार भाजपा नेताओं की बैठक होगी।

इस बैठक में भी प्रदेश के नेतागण शामिल होंगे। श्री सरावगी ने बताया कि प्रशिक्षण को लेकर दिल्ली में सभी प्रदेशों के अधिकारियों की बैठक बुलायी गयी है। बिहार के 1420 मंडलों में यह प्रशिक्षण महाअभियान चलेगा। इसके बाद जिलास्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा। प्रशिक्षण महाअभियान में विभिन्न विषयों पर जैसे पार्टी का इतिहास, पार्टी की विचारधारा, सोशल मीडिया और एआई पर भी अलग-अलग सत्र आयोजित किये जाएंगे।

इनपुट: भाषा

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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