गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार, मांझी ने बताया कब होगी NDA विधायक दल की बैठक

संक्षेप: नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। इससे पहले नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे, फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा।

बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से करेगा। इस बार शपथ ग्रहण राजभवन में ना होकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान होगा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश सोमवार को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। फिर सोमवार को ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। मांझी ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार को कैबिनेट बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और इस्तीफा देंगे।

उन्होंने आगे बताया कि उसी दिन (सोमवार को) ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार फिर राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिर राज्यपाल शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करेंगे। आखिरी में राज्यपाल के द्वारा तय तारीख पर ओथ (शपथ) होगी।

हम से मंत्रियों की संख्या पर क्या बोले मांझी? एनडीए में 6 सीटों पर लड़कर 5 पर जीत दर्ज करने वाली हम पार्टी के सुप्रीमो मांझी ने मंत्री पद की मांग को लेकर घटक दलों पर दबाव डालने की बात से इनकार किया। धर्मेंद्र प्रधान से बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मंत्रिमंडल में आने और विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला। हमें जो दिया गया है उसी में सब्र किया है।