गांधी मैदान में शपथ लेंगे नीतीश कुमार, मांझी ने बताया कब होगी NDA विधायक दल की बैठक

संक्षेप: नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होगा। इससे पहले नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे, फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा।

Sun, 16 Nov 2025 10:39 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए नई सरकार का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से करेगा। इस बार शपथ ग्रहण राजभवन में ना होकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान होगा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश सोमवार को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। फिर सोमवार को ही एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। मांझी ने साफ किया कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने नई सरकार के गठन की पूरी प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि सोमवार को कैबिनेट बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे और इस्तीफा देंगे।

उन्होंने आगे बताया कि उसी दिन (सोमवार को) ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार फिर राज्यपाल के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। फिर राज्यपाल शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करेंगे। आखिरी में राज्यपाल के द्वारा तय तारीख पर ओथ (शपथ) होगी।

हम से मंत्रियों की संख्या पर क्या बोले मांझी?

एनडीए में 6 सीटों पर लड़कर 5 पर जीत दर्ज करने वाली हम पार्टी के सुप्रीमो मांझी ने मंत्री पद की मांग को लेकर घटक दलों पर दबाव डालने की बात से इनकार किया। धर्मेंद्र प्रधान से बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मंत्रिमंडल में आने और विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला। हमें जो दिया गया है उसी में सब्र किया है।

गांधी मैदान में तैयारी शुरू, शपथ ग्रहण में आ सकते हैं मोदी

रिपोर्ट्स के अनुसार पटना के गांधी मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर 20 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। बुधवार या गुरुवार को यह समारोह हो सकता है, सोमवार को इसकी तारीख तय होने की संभावना है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Kumar
