नीतीश कुमार 12 अगस्त को 125 यूनिट बिजली फ्री पर उपभोक्ताओं से सीधा संवाद करेंगे

अगामी 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं से संवाद करेंगे। प्रोजेक्टर के जरिये उपभोक्ताओं के बीच उनका संवाद होगा। कार्यक्रम में बिजली विभाग के अभियंता, कर्मचारी और 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता शामिल होंगे।

राज्य सरकार की ओर से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली देने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। एक अगस्त 2025 से जुलाई माह की बिजली खपत के आधार पर लोगों को 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर बिजली मिल रही है। उपभोक्ताओं को योजना की संपूर्ण जानकारी देने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद करेंगे शुक्रवार को बिजली कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उपभोक्ता इस योजना के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।