संसद चलेगी तब दिल्ली, बाकी बिहार में रहेंगे नीतीश; जेडीयू ने बताया मार्च बाद का प्लान
राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। उनकी पार्टी जेडीयू ने बताया कि जब संसद चलेगी तब नीतीश दिल्ली में रहेंगे। बाकी समय वे बिहार में ही नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे।
Nitish Kumar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस फैसले से पार्टी के नेता खुश नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह बिहार से भी जुड़े रहेंगे। अब नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उनके आगे के प्लान के बारे में बताया है। जब संसद के सत्र चलेंगे तब नीतीश दिल्ली में रहेंगे, बाकी समय वह बिहार में ही रहेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार को यह बात कही।
झा ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार कई पदों से ऊपर हैं। बिहार की जनता से किए हुए अपने वादे को नहीं भूलेंगे। 25 से 30 तक नीतीश के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार की नई सरकार को वे मार्गदर्शन देते रहेंगे। साथ ही वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पार्टी के काम भी देखते रहेंगे।
बता दें कि नीतीश कुमार ने बीते 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। अगले महीने मौजूदा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए सदस्य आ जाएंगे।
बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद ही नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरे मार्च महीने में वे बिहार सरकार में बने रहेंगे। इसके बाद अप्रैल में राज्य के अंदर नई सरकार का गठन किया जाएगा। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी का होगा।
