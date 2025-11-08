चुनाव बाद नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह ने NDA के सीएम फेस पर दूर की कंफ्यूजन

संक्षेप: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए के सीएम फेस पर कंफ्यूजन दूर करते हुए स्पष्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने एनडीए की बिहार में दो तिहाई बहुमत से जीत का भी दावा किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीएम फेस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंफ्यूजन दूर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरीय नेता राजनाथ ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के बाद नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद से विपक्ष एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान करने की मांग कर रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, "एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। स्वाभाविक है कि चुनाव के बाद ही वही मुख्यमंत्री होंगे।" उन्होंने कहा कि एनडीए की रैलियों में जो उत्साह दिख रहा है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि हमें दो-तिहाई बहुमत मिलेगा।

पीके की जन सुराज एक भी सीट नहीं जीतेगी- राजनाथ उन्होंने बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर के फैक्टर को भी नकार दिया और कहा कि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। यह पूछे जाने पर कि अगले भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम कब घोषित किया जाएगा, तो राजनाथ ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पार्टी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।